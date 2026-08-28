Маринад випивають до останньої краплі: простий рецепт легендарних помідорів "по-польськи"
Помідори "по-польськи" цінують передусім за їхній неймовірно збалансований маринад. У ньому цибуля набуває ніжного солодкуватого присмаку, часник дарує характерний аромат, а насіння гірчиці додає витонченої пряної гостроти.
Консервація не потребує тривалої стерилізації наповнених банок. Достатньо лише один раз прогріти плоди окропом, після чого залити готовим гарячим маринадом. Для цієї консервації найкраще обирати невеликі щільні томати з міцною шкіркою (ідеально підійдуть чері або сливки), які добре тримають форму під час заливання гарячою водою.
Як заготувати помідори "по-польськи"?
- Час: 1 година
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– 500 – 600 грамів щільних помідорів невеликого розміру;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пів чайної ложки насіння гірчиці;
– 1 духмяний перець горошком;
– 4 – 5 чорних перців горошком;
– 1 парасолька або свіжа гілочка кропу;
маринад на 1 літр води:
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Ретельно промийте помідори та дайте воді повністю стекти.
- Цибулю очистьте й розріжте на четвертинки або товсті часточки, часник звільніть від лушпиння, а кріп сполосніть і обсушіть.
- Банки ретельно вимийте з содою та простерилізуйте над парою, у духовці або мікрохвильовці.
- Металеві кришки прокип'ятіть у воді протягом 5 – 7 хвилин.
- На дно кожної підготовленої літрової банки викладіть зубчики часнику, насіння гірчиці, духмяний і чорний перець, нарізану цибулю та гілочку кропу.
- Щільно заповніть банки помідорами до самого верху, намагаючись не притискати плоди занадто сильно, щоб не пошкодити їхню цілісність.
- Обережно залийте наповнені банки крутим окропом до самих вінців, прикрийте стерильними кришками та залиште прогріватися на 15 хвилин.
- Злийте воду з банок у містку каструлю, виміряйте точний об'єм рідини, додайте потрібну кількість солі й цукру з розрахунку на літраж і доберіть розчин до кипіння.
- Проваріть маринад близько 5 хвилин до повного розчинення кристалів, після чого влийте столовий оцет, перемішайте та зніміть із вогню.
- Киплячим маринадом відразу залийте банки з помідорами по самі вінця та герметично закрутіть або закатайте кришками.
- Переверніть банки догори дном, перевірте надійність закочування, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.
- Зберігайте готові помідори у темному прохолодному місці або за помірної кімнатної температури подалі від батарей.