Маринад випивають до останньої краплі: простий рецепт легендарних помідорів "по-польськи"

Помідори "по-польськи" цінують передусім за їхній неймовірно збалансований маринад. У ньому цибуля набуває ніжного солодкуватого присмаку, часник дарує характерний аромат, а насіння гірчиці додає витонченої пряної гостроти.

Консервація не потребує тривалої стерилізації наповнених банок. Достатньо лише один раз прогріти плоди окропом, після чого залити готовим гарячим маринадом. Для цієї консервації найкраще обирати невеликі щільні томати з міцною шкіркою (ідеально підійдуть чері або сливки), які добре тримають форму під час заливання гарячою водою.

Як заготувати помідори "по-польськи"?

Час: 1 година

1 година Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– 500 – 600 грамів щільних помідорів невеликого розміру;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пів чайної ложки насіння гірчиці;

– 1 духмяний перець горошком;

– 4 – 5 чорних перців горошком;

– 1 парасолька або свіжа гілочка кропу;

маринад на 1 літр води:

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування: