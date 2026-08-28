Для консервирования не требуется длительная стерилизация наполненных банок. Достаточно лишь один раз ошпарить плоды кипятком, после чего залить готовым горячим маринадом. Для этой консервации лучше всего выбирать небольшие плотные помидоры с прочной кожицей (идеально подойдут черри или сливки), которые хорошо держат форму при заливке горячей водой.
Как заготовить помидоры "по-польски"?
- Время: 1 час
- Порций: 1-литровая банка
Ингредиенты:
– 500–600 граммов плотных помидоров небольшого размера;
– 1 луковица;
– 2–3 зубчика чеснока;
– половина чайной ложки семян горчицы;
– 1 душистый перец горошком;
– 4–5 горошин черного перца;
– 1 зонтик или свежая веточка укропа;
маринад на 1 литр воды:
– 1 столовая ложка соли;
– 3 столовые ложки сахара;
– 2 столовые ложки уксуса.
Приготовление:
- Тщательно промойте помидоры и дайте воде полностью стечь.
- Лук очистите и разрежьте на четвертинки или толстые дольки, чеснок очистите от шелухи, а укроп промойте и просушите.
- Банки тщательно вымойте с содой и простерилизуйте над паром, в духовке или микроволновке.
- Металлические крышки прокипятите в воде в течение 5 – 7 минут.
- На дно каждой подготовленной литровой банки выложите зубчики чеснока, семена горчицы, душистый и черный перец, нарезанный лук и веточку укропа.
- Плотно заполните банки помидорами до самого верха, стараясь не прижимать плоды слишком сильно, чтобы не повредить их целостность.
- Осторожно залейте наполненные банки кипячком до самых краев, накройте стерильными крышками и оставьте прогреваться на 15 минут.
- Слейте воду из банок во вместительную кастрюлю, отмерьте точный объем жидкости, добавьте необходимое количество соли и сахара из расчета на литраж и доведите раствор до кипения.
- Проварите маринад около 5 минут до полного растворения кристаллов, после чего влейте столовый уксус, перемешайте и снимите с огня.
- Кипящим маринадом сразу залейте банки с помидорами до самых краев и герметично закрутите или закатайте крышками.
- Переверните банки вверх дном, проверьте надежность закатки, укутайте теплым одеялом и оставьте до полного остывания.
- Храните готовые помидоры в темном прохладном месте или при умеренной комнатной температуре вдали от батарей.