Для консервирования не требуется длительная стерилизация наполненных банок. Достаточно лишь один раз ошпарить плоды кипятком, после чего залить готовым горячим маринадом. Для этой консервации лучше всего выбирать небольшие плотные помидоры с прочной кожицей (идеально подойдут черри или сливки), которые хорошо держат форму при заливке горячей водой.

Как заготовить помидоры "по-польски"?

Время: 1 час

час Порций: 1-литровая банка

Ингредиенты:

– 500–600 граммов плотных помидоров небольшого размера;

– 1 луковица;

– 2–3 зубчика чеснока;

– половина чайной ложки семян горчицы;

– 1 душистый перец горошком;

– 4–5 горошин черного перца;

– 1 зонтик или свежая веточка укропа;

маринад на 1 литр воды:

– 1 столовая ложка соли;

– 3 столовые ложки сахара;

– 2 столовые ложки уксуса.

Приготовление: