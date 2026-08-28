Консервація не потребує тривалої стерилізації наповнених банок. Достатньо лише один раз прогріти плоди окропом, після чого залити готовим гарячим маринадом. Для цієї консервації найкраще обирати невеликі щільні томати з міцною шкіркою (ідеально підійдуть чері або сливки), які добре тримають форму під час заливання гарячою водою.

Як заготувати помідори "по-польськи"?

Час: 1 година

1 година Порцій: 1-літрова банка

Інгредієнти:

– 500 – 600 грамів щільних помідорів невеликого розміру;

– 1 цибуля;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– пів чайної ложки насіння гірчиці;

– 1 духмяний перець горошком;

– 4 – 5 чорних перців горошком;

– 1 парасолька або свіжа гілочка кропу;

маринад на 1 літр води:

– 1 столова ложка солі;

– 3 столові ложки цукру;

– 2 столові ложки оцту.

Приготування: