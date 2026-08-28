Консервація не потребує тривалої стерилізації наповнених банок. Достатньо лише один раз прогріти плоди окропом, після чого залити готовим гарячим маринадом. Для цієї консервації найкраще обирати невеликі щільні томати з міцною шкіркою (ідеально підійдуть чері або сливки), які добре тримають форму під час заливання гарячою водою.
Як заготувати помідори "по-польськи"?
- Час: 1 година
- Порцій: 1-літрова банка
Інгредієнти:
– 500 – 600 грамів щільних помідорів невеликого розміру;
– 1 цибуля;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– пів чайної ложки насіння гірчиці;
– 1 духмяний перець горошком;
– 4 – 5 чорних перців горошком;
– 1 парасолька або свіжа гілочка кропу;
маринад на 1 літр води:
– 1 столова ложка солі;
– 3 столові ложки цукру;
– 2 столові ложки оцту.
Приготування:
- Ретельно промийте помідори та дайте воді повністю стекти.
- Цибулю очистьте й розріжте на четвертинки або товсті часточки, часник звільніть від лушпиння, а кріп сполосніть і обсушіть.
- Банки ретельно вимийте з содою та простерилізуйте над парою, у духовці або мікрохвильовці.
- Металеві кришки прокип'ятіть у воді протягом 5 – 7 хвилин.
- На дно кожної підготовленої літрової банки викладіть зубчики часнику, насіння гірчиці, духмяний і чорний перець, нарізану цибулю та гілочку кропу.
- Щільно заповніть банки помідорами до самого верху, намагаючись не притискати плоди занадто сильно, щоб не пошкодити їхню цілісність.
- Обережно залийте наповнені банки крутим окропом до самих вінців, прикрийте стерильними кришками та залиште прогріватися на 15 хвилин.
- Злийте воду з банок у містку каструлю, виміряйте точний об'єм рідини, додайте потрібну кількість солі й цукру з розрахунку на літраж і доберіть розчин до кипіння.
- Проваріть маринад близько 5 хвилин до повного розчинення кристалів, після чого влийте столовий оцет, перемішайте та зніміть із вогню.
- Киплячим маринадом відразу залийте банки з помідорами по самі вінця та герметично закрутіть або закатайте кришками.
- Переверніть банки догори дном, перевірте надійність закочування, укутайте теплою ковдрою і залиште до повного охолодження.
- Зберігайте готові помідори у темному прохолодному місці або за помірної кімнатної температури подалі від батарей.