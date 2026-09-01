Так ви ще помідори не маринували: унікальний рецепт половинками, який хвалять соцмережі

Мариновані помідори точно є у кожній коморі українців. Спробуйте новий спосіб готування смаколика – і ви будете вдячні собі, що на нього натрапили!

Головний секрет цього рецепта криється в тонкому кулінарному нюансі: зріз кожної половинки томата присмачується перцем і спеціями ще до потрапляння в банку. Завдяки цьому м'якоть миттєво запечатує прянощі всередині, залишається пружною, не розвалюється в маринаді та набуває глибокого пікантного аромату в поєднанні з соковитими кільцями цибулі й часником, розповідає Вікторія Панасюк у своєму TikTok. Як замаринувати помідори половинками? Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 літрових банок Інгредієнти:

– 7 – 8 кілограмів щільних мʼясистих томатів;

– 3 – 4 цибулі;

– 2 – 3 головки часнику;

– великий пучок свіжої зелені;

– 12 лаврових листків;

– свіжозмелений чорний перець до смаку;

– суміш сухих трав – за бажанням;

маринад:

– 5 літрів води;

– 300 грамів цукру;

– 150 грамів солі;

– 250 – 300 мілілітрів оцту. Маринуємо помідори в оригінальний спосіб: дивіться відео Приготування: Томати ретельно вимийте, видаліть плодоніжки та розріжте кожен плід уздовж на дві половинки. Зріз кожної половинки помідора злегка присипте чорним меленим перцем і за бажанням ароматною сумішшю сушеного базиліку й томатів. На дно простерилізованих літрових банок викладіть по гілочці зелені, кілька нарізаних зубчиків часнику, 3 – 4 кільця ріпчастої цибулі та один лавровий лист. Щільно, але без зайвого тиску вкладіть половинки помідорів зрізом донизу або до стінок банки, заповнюючи весь простір. Для маринаду в каструлі змішайте воду, кам'яну сіль і цукор, доведіть рідину до кипіння, влийте столовий оцет і проваріть на помірному вогні 2 – 3 хвилини. Залийте наповнені банки киплячим маринадом і нещільно прикрийте стерильними металевими кришками. Дно великої широкої каструлі вистеліть рушником, встановіть банки, залийте теплу воду по їхні «плічка» та стерилізуйте рівно 10 хвилин із моменту активного закипання води в каструлі. Обережно вийміть банки, негайно герметично закатайте кришками, переверніть догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою та залиште до повного природного охолодження.