Главный секрет этого рецепта кроется в тонком кулинарном нюансе: срез каждой половинки помидора приправляется перцем и специями еще до того, как он попадает в банку. Благодаря этому мякоть мгновенно запечатывает пряности внутри, остается упругой, не разваливается в маринаде и приобретает глубокий пикантный аромат в сочетании с сочными кольцами лука и чесноком, рассказывает Виктория Панасюк в своем TikTok.

Как замариновать помидоры половинками?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 12 литровых банок

Ингредиенты:

– 7–8 килограммов плотных мясистых томатов;

– 3–4 луковицы;

– 2–3 головки чеснока;

– большой пучок свежей зелени;

– 12 лавровых листьев;

– свежемолотый черный перец по вкусу;

– смесь сухих трав – по желанию;

маринад:

– 5 литров воды;

– 300 граммов сахара;

– 150 граммов соли;

– 250–300 миллилитров уксуса.

Маринуем помидоры оригинальным способом: смотрите видео

Приготовление: