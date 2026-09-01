Головний секрет цього рецепта криється в тонкому кулінарному нюансі: зріз кожної половинки томата присмачується перцем і спеціями ще до потрапляння в банку. Завдяки цьому м'якоть миттєво запечатує прянощі всередині, залишається пружною, не розвалюється в маринаді та набуває глибокого пікантного аромату в поєднанні з соковитими кільцями цибулі й часником, розповідає Вікторія Панасюк у своєму TikTok.

Як замаринувати помідори половинками?

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 12 літрових банок

Інгредієнти:

– 7 – 8 кілограмів щільних мʼясистих томатів;

– 3 – 4 цибулі;

– 2 – 3 головки часнику;

– великий пучок свіжої зелені;

– 12 лаврових листків;

– свіжозмелений чорний перець до смаку;

– суміш сухих трав – за бажанням;

маринад:

– 5 літрів води;

– 300 грамів цукру;

– 150 грамів солі;

– 250 – 300 мілілітрів оцту.

Маринуємо помідори в оригінальний спосіб: дивіться відео

Приготування: