Головний секрет цього рецепта криється в тонкому кулінарному нюансі: зріз кожної половинки томата присмачується перцем і спеціями ще до потрапляння в банку. Завдяки цьому м'якоть миттєво запечатує прянощі всередині, залишається пружною, не розвалюється в маринаді та набуває глибокого пікантного аромату в поєднанні з соковитими кільцями цибулі й часником, розповідає Вікторія Панасюк у своєму TikTok.
Як замаринувати помідори половинками?
- Час: 1 година
- Порцій: 12 літрових банок
Інгредієнти:
– 7 – 8 кілограмів щільних мʼясистих томатів;
– 3 – 4 цибулі;
– 2 – 3 головки часнику;
– великий пучок свіжої зелені;
– 12 лаврових листків;
– свіжозмелений чорний перець до смаку;
– суміш сухих трав – за бажанням;
маринад:
– 5 літрів води;
– 300 грамів цукру;
– 150 грамів солі;
– 250 – 300 мілілітрів оцту.
Маринуємо помідори в оригінальний спосіб: дивіться відео
Приготування:Читайте оперативні новини першими Підпишіться на 24 Канал у Telegram
- Томати ретельно вимийте, видаліть плодоніжки та розріжте кожен плід уздовж на дві половинки.
- Зріз кожної половинки помідора злегка присипте чорним меленим перцем і за бажанням ароматною сумішшю сушеного базиліку й томатів.
- На дно простерилізованих літрових банок викладіть по гілочці зелені, кілька нарізаних зубчиків часнику, 3 – 4 кільця ріпчастої цибулі та один лавровий лист.
- Щільно, але без зайвого тиску вкладіть половинки помідорів зрізом донизу або до стінок банки, заповнюючи весь простір.
- Для маринаду в каструлі змішайте воду, кам'яну сіль і цукор, доведіть рідину до кипіння, влийте столовий оцет і проваріть на помірному вогні 2 – 3 хвилини.
- Залийте наповнені банки киплячим маринадом і нещільно прикрийте стерильними металевими кришками.
- Дно великої широкої каструлі вистеліть рушником, встановіть банки, залийте теплу воду по їхні «плічка» та стерилізуйте рівно 10 хвилин із моменту активного закипання води в каструлі.
- Обережно вийміть банки, негайно герметично закатайте кришками, переверніть догори дном, ретельно укутайте теплою ковдрою та залиште до повного природного охолодження.