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20 серпня, 23:05
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Повітряний, як хмаринка: простий рецепт японського сирника

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Японський сирник легко впізнати за текстурою: він м'який, а на смак майже як суфле. Чудово підходить для того, щоб відсвяткувати завершення спекотного літа.

Чому японський сирник виходить таким легким і ніжним? Усе вирішує техніка: окремо збиті білки та випікання на водяній бані. Цей десерт давно став улюбленцем соцмереж не лише через вигляд, а й через стабільний результат, якщо дотриматися кількох простих кроків, пише nra.lv.

Що потрібно для сирника?

  • Час: 1 година 20 хвилин + охолодження
  • Порцій: 8

Інгредієнти: 
– 250 грамів крем-сиру кімнатної температури; 
– 50 грамів вершкового масла; 
– 100 мілілітрів молока; 
– 6 яєць; 
– 100 грамів цукру; 
– 60 грамів борошна; 
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю; 
– 1 чайна ложка лимонного соку; 
– дрібка солі; 
– цукрова пудра для подачі.

Приготування:

  1. На малому вогні розтопіть масло, додайте молоко і крем-сир та перемішайте до гладкої однорідної маси.
  2. Зніміть каструлю з вогню й дайте масі охолонути до теплого стану.
  3. Додайте жовтки та ретельно розмішайте.
  4. Просійте борошно й кукурудзяний крохмаль, потім вимішайте масу без грудочок.
  5. До білків додайте лимонний сік і дрібку солі, почніть збивати на низькій швидкості та поступово всипайте цукор.
  6. Збийте білки до стійких, але еластичних піків.
  7. У три прийоми обережно вмішайте білкову масу в сирну основу.
  8. Вистеліть форму пергаментом, перекладіть тісто та розрівняйте поверхню.
  9. Поставте форму у більшу жаростійку ємність і налийте туди гарячу воду шаром приблизно 2 – 3 сантиметри.
  10. Випікайте за 140 градусів 70 – 80 хвилин.
  11. Після випікання не відкривайте духовку одразу, а залиште сирник ще на 10 хвилин із трохи прочиненими дверцятами.
  12. Дістаньте, повністю охолодіть і перед подачею за бажанням посипте цукровою пудрою.

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