Повітряний, як хмаринка: простий рецепт японського сирника

Японський сирник легко впізнати за текстурою: він м'який, а на смак майже як суфле. Чудово підходить для того, щоб відсвяткувати завершення спекотного літа.

Чому японський сирник виходить таким легким і ніжним? Усе вирішує техніка: окремо збиті білки та випікання на водяній бані. Цей десерт давно став улюбленцем соцмереж не лише через вигляд, а й через стабільний результат, якщо дотриматися кількох простих кроків, пише nra.lv. Що потрібно для сирника? Час: 1 година 20 хвилин + охолодження

1 година 20 хвилин + охолодження Порцій: 8 Інгредієнти:

– 250 грамів крем-сиру кімнатної температури;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів молока;

– 6 яєць;

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для подачі. Приготування: На малому вогні розтопіть масло, додайте молоко і крем-сир та перемішайте до гладкої однорідної маси. Зніміть каструлю з вогню й дайте масі охолонути до теплого стану. Додайте жовтки та ретельно розмішайте. Просійте борошно й кукурудзяний крохмаль, потім вимішайте масу без грудочок. До білків додайте лимонний сік і дрібку солі, почніть збивати на низькій швидкості та поступово всипайте цукор. Збийте білки до стійких, але еластичних піків. У три прийоми обережно вмішайте білкову масу в сирну основу. Вистеліть форму пергаментом, перекладіть тісто та розрівняйте поверхню. Поставте форму у більшу жаростійку ємність і налийте туди гарячу воду шаром приблизно 2 – 3 сантиметри. Випікайте за 140 градусів 70 – 80 хвилин. Після випікання не відкривайте духовку одразу, а залиште сирник ще на 10 хвилин із трохи прочиненими дверцятами. Дістаньте, повністю охолодіть і перед подачею за бажанням посипте цукровою пудрою.