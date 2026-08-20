Почему японский сырник получается таким легким и нежным? Все решает техника: отдельно взбитые белки и выпекание на водяной бане. Этот десерт давно стал фаворитом социальных сетей не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря стабильному результату, если соблюдать несколько простых шагов, пишет nra.lv.

Что нужно для сырника?

  • Время: 1 час 20 минут + охлаждение
  • Порций: 8

Ингредиенты:
– 250 граммов крем-сыра комнатной температуры;
– 50 граммов сливочного масла;
– 100 миллилитров молока;
– 6 яиц;
– 100 граммов сахара;
– 60 граммов муки;
– 20 граммов кукурузного крахмала;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– щепотка соли;
– сахарная пудра для подачи.

Приготовление:

  1. На слабом огне растопите масло, добавьте молоко и крем-сыр и перемешайте до получения гладкой однородной массы.
  2. Снимите кастрюлю с огня и дайте массе остыть до теплого состояния.
  3. Добавьте желтки и тщательно перемешайте.
  4. Просейте муку и кукурузный крахмал, затем перемешайте массу до однородности.
  5. В белки добавьте лимонный сок и щепотку соли, начните взбивать на низкой скорости и постепенно всыпайте сахар.
  6. Взбейте белки до устойчивых, но эластичных пиков.
  7. В три приема осторожно введите белковую массу в творожную основу.
  8. Выстелите форму пергаментом, переложите тесто и разровняйте поверхность.
  9. Поставьте форму в более крупную жаропрочную емкость и налейте туда горячую воду слоем примерно 2 – 3 сантиметра.
  10. Выпекайте при 140 градусах 70 – 80 минут.
  11. После выпекания не открывайте духовку сразу, а оставьте сырник еще на 10 минут с приоткрытой дверцей.
  12. Достаньте, полностью остудите и перед подачей по желанию посыпьте сахарной пудрой.