Почему японский сырник получается таким легким и нежным? Все решает техника: отдельно взбитые белки и выпекание на водяной бане. Этот десерт давно стал фаворитом социальных сетей не только благодаря своему внешнему виду, но и благодаря стабильному результату, если соблюдать несколько простых шагов, пишет nra.lv.

Что нужно для сырника?

Время: 1 час 20 минут + охлаждение

1 час 20 минут + охлаждение Порций: 8

Ингредиенты:

– 250 граммов крем-сыра комнатной температуры;

– 50 граммов сливочного масла;

– 100 миллилитров молока;

– 6 яиц;

– 100 граммов сахара;

– 60 граммов муки;

– 20 граммов кукурузного крахмала;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– щепотка соли;

– сахарная пудра для подачи.

Приготовление: