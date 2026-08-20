Чому японський сирник виходить таким легким і ніжним? Усе вирішує техніка: окремо збиті білки та випікання на водяній бані. Цей десерт давно став улюбленцем соцмереж не лише через вигляд, а й через стабільний результат, якщо дотриматися кількох простих кроків, пише nra.lv.

Що потрібно для сирника?

Час: 1 година 20 хвилин + охолодження

1 година 20 хвилин + охолодження Порцій: 8

Інгредієнти:

– 250 грамів крем-сиру кімнатної температури;

– 50 грамів вершкового масла;

– 100 мілілітрів молока;

– 6 яєць;

– 100 грамів цукру;

– 60 грамів борошна;

– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;

– 1 чайна ложка лимонного соку;

– дрібка солі;

– цукрова пудра для подачі.

Приготування: