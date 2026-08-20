Чому японський сирник виходить таким легким і ніжним? Усе вирішує техніка: окремо збиті білки та випікання на водяній бані. Цей десерт давно став улюбленцем соцмереж не лише через вигляд, а й через стабільний результат, якщо дотриматися кількох простих кроків, пише nra.lv.
Що потрібно для сирника?
- Час: 1 година 20 хвилин + охолодження
- Порцій: 8
Інгредієнти:
– 250 грамів крем-сиру кімнатної температури;
– 50 грамів вершкового масла;
– 100 мілілітрів молока;
– 6 яєць;
– 100 грамів цукру;
– 60 грамів борошна;
– 20 грамів кукурудзяного крохмалю;
– 1 чайна ложка лимонного соку;
– дрібка солі;
– цукрова пудра для подачі.
Приготування:
- На малому вогні розтопіть масло, додайте молоко і крем-сир та перемішайте до гладкої однорідної маси.
- Зніміть каструлю з вогню й дайте масі охолонути до теплого стану.
- Додайте жовтки та ретельно розмішайте.
- Просійте борошно й кукурудзяний крохмаль, потім вимішайте масу без грудочок.
- До білків додайте лимонний сік і дрібку солі, почніть збивати на низькій швидкості та поступово всипайте цукор.
- Збийте білки до стійких, але еластичних піків.
- У три прийоми обережно вмішайте білкову масу в сирну основу.
- Вистеліть форму пергаментом, перекладіть тісто та розрівняйте поверхню.
- Поставте форму у більшу жаростійку ємність і налийте туди гарячу воду шаром приблизно 2 – 3 сантиметри.
- Випікайте за 140 градусів 70 – 80 хвилин.
- Після випікання не відкривайте духовку одразу, а залиште сирник ще на 10 хвилин із трохи прочиненими дверцятами.
- Дістаньте, повністю охолодіть і перед подачею за бажанням посипте цукровою пудрою.