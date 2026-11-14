Різдвяний піст починається 15 листопада: ідеї страв на Пилипівку з календарем
Різдвяний піст, який у народній традиції здавна називають Пилипівкою через день пам'яті апостола Пилипа напередодні, за новоюліанським календарем починається 15 листопада і триває 40 днів – до 24 грудня включно. На відміну від суворого Великого посту, Пилипівка вважається значно м'якшою.
Хоча з раціону виключають м'ясо, яйця та молочні продукти, у більшість днів дозволяється рослинна олія, а у вихідні та великі свята – риба. Щоб перехід на новий режим харчування минув легко й комфортно, перший тиждень посту варто спланувати заздалегідь, радить 24 Канал.
Поєднання сезонних коренеплодів, бобових, грибів, круп і квашенини дає змогу готувати різноманітні, ситні й яскраві на смак страви без відчуття порожнього шлунка.
Графік харчування на перший тиждень Пилипівки (15 – 21 листопада)
У неділю, 15 листопада, перший день посту розпочинається зі спокійного м'якого входу: дозволяється гаряча їжа з додаванням рослинної олії та страви з риби чи морепродуктів.
У понеділок, 16 листопада, дотримуються правила гарячої їжі без олії – основою меню стають розсипчасті каші на воді, тушковані овочі, грибні юшки та печена картопля.
У вівторок, 17 листопада, дозволяється гаряча їжа з додаванням рослинної олії, тож можна готувати засмажки, салати з олією, тушковану капусту з грибами та страви з бобових.
У середу, 18 листопада, настає день сухоїдіння: вживають їжу без термічної обробки та без олії – свіжі й квашені овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти, хліб і мед.
У четвер, 19 листопада, знову дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, що робить день зручним для приготування насичених крем-супів, картопляних зраз чи овочевого рагу.
У п'ятницю, 20 листопада, як і в середу, дотримуються сухоїдіння без гарячих страв та олії, роблячи акцент на вітамінних салатах із капусти, буряка, яблук та горіхів.
У суботу, 21 листопада, на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці діє велике послаблення: дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба.
Смачні рецепти на період посту / Фото Pexels
Гречаний суп із лісовими грибами або печерицями
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 літри питної води;
– 300 грамів очищеної картоплі;
– 100 грамів гречаної крупи;
– 250 грамів свіжих печериць або відварених лісових грибів;
– 1 середня морквина;
– 1 велика ріпчаста цибулина;
– 2 столові ложки рафінованої олії;
– 2 лаврові листки;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Гречану крупу промийте під холодною водою та підсушіть на сухій сковороді протягом 3 хвилин для яскравішого горіхового аромату, а картоплю наріжте середнім кубиком.
- У каструлі закип'ятіть 2 літри води, викладіть картоплю з гречкою та варіть на помірному вогні 12 хвилин.
- Тим часом дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на великій тертці, а печериці поріжте пластинками.
- Обсмажте овочі з грибами на 2 столових ложках олії протягом 7 – 8 хвилин до рум'яності, перекладіть у каструлю, додайте сіль, перець і лаврове листя, проваріть усе разом ще 5 хвилин і дайте настоятися під кришкою.
Тушкована квашена капуста з чорносливом і квасолею
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 600 грамів квашеної капусти;
– 200 грамів вареної або консервованої білої квасолі;
– 1 велика ріпчаста цибулина;
– 1 середня морквина;
– 100 грамів чорносливу без кісточок;
– 2 столові ложки томатної пасти;
– 3 столові ложки олії;
– 150 мілілітрів питної води;
– 1/2 чайної ложки насіння кмину;
– 1 дрібка чорного перцю.
Приготування:
- Якщо квашена капуста занадто кисла, злегка промийте її холодною водою та відтисніть, а чорнослив запарте гарячою водою на 10 хвилин і наріжте смужками.
- На розігрітій глибокій сковороді з олією обсмажте подрібнену цибулю та терту моркву протягом 4 хвилин, додайте томатну пасту й прогрійте ще 1 хвилину.
- Викладіть у сковороду капусту, чорнослив і кмин, влийте 150 мілілітрів води, накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин.
- Наприкінці додайте готову квасолю, поперчіть, перемішайте й прогрійте все разом ще 5 хвилин.
Картопляні зрази з грибною начинкою
- Час: 40 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 кілограм очищеної картоплі;
– 4 столові ложки пшеничного борошна;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
грибна начинка та смаження:
– 300 грамів свіжих печериць;
– 1 велика ріпчаста цибулина;
– 4 столові ложки рафінованої олії;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю.
Приготування:
- Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, повністю злийте відвар, підсушіть бульби на гарячій конфорці 1 хвилину та розімніть у гладке пюре без грудочок, давши йому охолонути до теплого стану.
- Дрібно нарізані печериці та цибулю обсмажте на 2 столових ложках олії до випаровування вологи й золотавого кольору, приправивши сіллю та перцем.
- У тепле картопляне пюре вмішайте 3 столові ложки борошна, сформуйте вологими руками коржики, викладіть у центр по 1 столовій ложці грибної начинки, защипніть краї у формі овальних пиріжків, обваляйте в решті борошна та обсмажте на розігрітій олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку.
Салат із печеного буряка, квашених огірків та зеленого горошку
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 400 грамів запеченого або відвареного буряка;
– 150 грамів квашених бочкових огірків;
– 150 грамів консервованого зеленого горошку;
– 1 невелика фіолетова цибулина;
– 2 столові ложки нерафінованої соняшникової або оливкової олії;
– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;
– 1 дрібка кам'яної солі;
– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.
Приготування:
- Охолоджений запечений буряк і квашені огірки наріжте однаковим середнім кубиком, а червону цибулю – тонкими чвертькільцями.
- З'єднайте підготовлені овочі в глибокому салатнику разом зі зцідженим зеленим горошком.
- В окремій піалі збийте виделкою олію з зернистою гірчицею, сіллю та чорним перцем, полийте салат ароматною заправкою, обережно перемішайте й дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.
Запечений хек під овочевою шубою
- Час: 1 година
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 700 грамів філе або тушок хека без кісток;
– 1 столова ложка свіжого лимонного соку;
– 1 чайна ложка кам'яної солі;
– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю; овочева шуба:
– 2 середні морквини;
– 2 ріпчасті цибулини;
– 1 солодкий болгарський перець;
– 2 столові ложки томатного соусу або протертих томатів;
– 3 столові ложки рафінованої олії.
Приготування:
- Порційні шматки риби посоліть, поперчіть, збризніть лимонним соком і викладіть в 1 шар у змащену 1 столовою ложкою олії форму для запікання.
- На сковороді з рештою олії пасеруйте нарізану півкільцями цибулю, терту моркву та тонкі смужки болгарського перцю протягом 6 – 7 хвилин до м'якості, наприкінці додавши томатний соус і дрібку солі.
- Рівномірно розподіліть овочеву засмажку поверх риби, накрийте форму фольгою та запікайте в розігрітій до 190 градусів духовці 20 хвилин, після чого зніміть фольгу й потримайте страву в духовці ще 5 хвилин до легкого рум'янцю.