Різдвяний піст починається 15 листопада: ідеї страв на Пилипівку з календарем

Різдвяний піст, який у народній традиції здавна називають Пилипівкою через день пам'яті апостола Пилипа напередодні, за новоюліанським календарем починається 15 листопада і триває 40 днів – до 24 грудня включно. На відміну від суворого Великого посту, Пилипівка вважається значно м'якшою.

Хоча з раціону виключають м'ясо, яйця та молочні продукти, у більшість днів дозволяється рослинна олія, а у вихідні та великі свята – риба. Щоб перехід на новий режим харчування минув легко й комфортно, перший тиждень посту варто спланувати заздалегідь, радить 24 Канал.

Поєднання сезонних коренеплодів, бобових, грибів, круп і квашенини дає змогу готувати різноманітні, ситні й яскраві на смак страви без відчуття порожнього шлунка.

Графік харчування на перший тиждень Пилипівки (15 – 21 листопада)

У неділю, 15 листопада, перший день посту розпочинається зі спокійного м'якого входу: дозволяється гаряча їжа з додаванням рослинної олії та страви з риби чи морепродуктів.

У понеділок, 16 листопада, дотримуються правила гарячої їжі без олії – основою меню стають розсипчасті каші на воді, тушковані овочі, грибні юшки та печена картопля.

У вівторок, 17 листопада, дозволяється гаряча їжа з додаванням рослинної олії, тож можна готувати засмажки, салати з олією, тушковану капусту з грибами та страви з бобових.

У середу, 18 листопада, настає день сухоїдіння: вживають їжу без термічної обробки та без олії – свіжі й квашені овочі, фрукти, горіхи, сухофрукти, хліб і мед.

У четвер, 19 листопада, знову дозволяється гаряча їжа з рослинною олією, що робить день зручним для приготування насичених крем-супів, картопляних зраз чи овочевого рагу.

У п'ятницю, 20 листопада, як і в середу, дотримуються сухоїдіння без гарячих страв та олії, роблячи акцент на вітамінних салатах із капусти, буряка, яблук та горіхів.

У суботу, 21 листопада, на свято Введення в храм Пресвятої Богородиці діє велике послаблення: дозволяється гаряча їжа з рослинною олією та риба.

Смачні рецепти на період посту / Фото Pexels

Гречаний суп із лісовими грибами або печерицями

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 літри питної води;

– 300 грамів очищеної картоплі;

– 100 грамів гречаної крупи;

– 250 грамів свіжих печериць або відварених лісових грибів;

– 1 середня морквина;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

– 2 столові ложки рафінованої олії;

– 2 лаврові листки;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю.

Приготування:

Гречану крупу промийте під холодною водою та підсушіть на сухій сковороді протягом 3 хвилин для яскравішого горіхового аромату, а картоплю наріжте середнім кубиком. У каструлі закип'ятіть 2 літри води, викладіть картоплю з гречкою та варіть на помірному вогні 12 хвилин. Тим часом дрібно наріжте цибулю, натріть моркву на великій тертці, а печериці поріжте пластинками. Обсмажте овочі з грибами на 2 столових ложках олії протягом 7 – 8 хвилин до рум'яності, перекладіть у каструлю, додайте сіль, перець і лаврове листя, проваріть усе разом ще 5 хвилин і дайте настоятися під кришкою.

Тушкована квашена капуста з чорносливом і квасолею

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 600 грамів квашеної капусти;

– 200 грамів вареної або консервованої білої квасолі;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

– 1 середня морквина;

– 100 грамів чорносливу без кісточок;

– 2 столові ложки томатної пасти;

– 3 столові ложки олії;

– 150 мілілітрів питної води;

– 1/2 чайної ложки насіння кмину;

– 1 дрібка чорного перцю.

Приготування:

Якщо квашена капуста занадто кисла, злегка промийте її холодною водою та відтисніть, а чорнослив запарте гарячою водою на 10 хвилин і наріжте смужками. На розігрітій глибокій сковороді з олією обсмажте подрібнену цибулю та терту моркву протягом 4 хвилин, додайте томатну пасту й прогрійте ще 1 хвилину. Викладіть у сковороду капусту, чорнослив і кмин, влийте 150 мілілітрів води, накрийте кришкою та тушкуйте на повільному вогні 25 хвилин. Наприкінці додайте готову квасолю, поперчіть, перемішайте й прогрійте все разом ще 5 хвилин.

Картопляні зрази з грибною начинкою

Час : 40 хвилин

: 40 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 кілограм очищеної картоплі;

– 4 столові ложки пшеничного борошна;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

грибна начинка та смаження:

– 300 грамів свіжих печериць;

– 1 велика ріпчаста цибулина;

– 4 столові ложки рафінованої олії;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю.

Приготування:

Картоплю відваріть у підсоленій воді до готовності, повністю злийте відвар, підсушіть бульби на гарячій конфорці 1 хвилину та розімніть у гладке пюре без грудочок, давши йому охолонути до теплого стану. Дрібно нарізані печериці та цибулю обсмажте на 2 столових ложках олії до випаровування вологи й золотавого кольору, приправивши сіллю та перцем. У тепле картопляне пюре вмішайте 3 столові ложки борошна, сформуйте вологими руками коржики, викладіть у центр по 1 столовій ложці грибної начинки, защипніть краї у формі овальних пиріжків, обваляйте в решті борошна та обсмажте на розігрітій олії по 3 – 4 хвилини з кожного боку.

Салат із печеного буряка, квашених огірків та зеленого горошку

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 400 грамів запеченого або відвареного буряка;

– 150 грамів квашених бочкових огірків;

– 150 грамів консервованого зеленого горошку;

– 1 невелика фіолетова цибулина;

– 2 столові ложки нерафінованої соняшникової або оливкової олії;

– 1 чайна ложка зернистої гірчиці;

– 1 дрібка кам'яної солі;

– 1 дрібка свіжозмеленого чорного перцю.

Приготування:

Охолоджений запечений буряк і квашені огірки наріжте однаковим середнім кубиком, а червону цибулю – тонкими чвертькільцями. З'єднайте підготовлені овочі в глибокому салатнику разом зі зцідженим зеленим горошком. В окремій піалі збийте виделкою олію з зернистою гірчицею, сіллю та чорним перцем, полийте салат ароматною заправкою, обережно перемішайте й дайте настоятися 10 хвилин перед подачею.

Запечений хек під овочевою шубою

Час : 1 година

: 1 година Порцій: 4

Інгредієнти:

– 700 грамів філе або тушок хека без кісток;

– 1 столова ложка свіжого лимонного соку;

– 1 чайна ложка кам'яної солі;

– 1/2 чайної ложки чорного меленого перцю; овочева шуба:

– 2 середні морквини;

– 2 ріпчасті цибулини;

– 1 солодкий болгарський перець;

– 2 столові ложки томатного соусу або протертих томатів;

– 3 столові ложки рафінованої олії.

Приготування: