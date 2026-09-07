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7 вересня, 11:02
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Смачніший за плов і без зайвого стояння біля плити: лінива трапеза для родини в одному деко

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Запечений рис з овочами та м’ясом можна приготувати без складних маніпуляцій, але один крок тут критично важливий для текстури страви.

Рис у цій страві важливо не просто зварити, а правильно підготувати ще до духовки. Саме тому процес починається з ретельного промивання крупи.

Як запекти рис з овочами та куркою? 

  • Час: приблизно 1 година 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– 200 грамів рису;
– 1 морква;
– 1 перець;
– 1 цибуля;
– 60 грамів горошку;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 – 3 чайної ложки спецій до смаку;
– 4 стегна курки;
– 400 мілілітрів води. 

Приготування: 

  1. Рис добре промийте та викладіть у форму для запікання.
  2. Додайте нарізані овочі й горошок.
  3. Скропіть олією, посипте спеціями та перемішайте.
  4. Залийте гарячою водою.
  5. Накрийте форму фольгою та запікайте приблизно 1 годину при 200 градусах.
  6. Потім зніміть фольгу і допікайте ще кілька хвилин при 180 градусах, щоб курка підрум’янилася.

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