Смачніший за плов і без зайвого стояння біля плити: лінива трапеза для родини в одному деко

Запечений рис з овочами та м’ясом можна приготувати без складних маніпуляцій, але один крок тут критично важливий для текстури страви.

Рис у цій страві важливо не просто зварити, а правильно підготувати ще до духовки. Саме тому процес починається з ретельного промивання крупи. Як запекти рис з овочами та куркою? Час: приблизно 1 година 5 хвилин

приблизно 1 година 5 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– 200 грамів рису;

– 1 морква;

– 1 перець;

– 1 цибуля;

– 60 грамів горошку;

– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;

– 2 – 3 чайної ложки спецій до смаку;

– 4 стегна курки;

– 400 мілілітрів води. Приготування: Рис добре промийте та викладіть у форму для запікання. Додайте нарізані овочі й горошок. Скропіть олією, посипте спеціями та перемішайте. Залийте гарячою водою. Накрийте форму фольгою та запікайте приблизно 1 годину при 200 градусах. Потім зніміть фольгу і допікайте ще кілька хвилин при 180 градусах, щоб курка підрум’янилася.