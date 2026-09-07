Рис у цій страві важливо не просто зварити, а правильно підготувати ще до духовки. Саме тому процес починається з ретельного промивання крупи.

Як запекти рис з овочами та куркою?

  • Час: приблизно 1 година 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 200 грамів рису;
– 1 морква;
– 1 перець;
– 1 цибуля;
– 60 грамів горошку;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 – 3 чайної ложки спецій до смаку;
– 4 стегна курки;
– 400 мілілітрів води.

Приготування:

  1. Рис добре промийте та викладіть у форму для запікання.
  2. Додайте нарізані овочі й горошок.
  3. Скропіть олією, посипте спеціями та перемішайте.
  4. Залийте гарячою водою.
  5. Накрийте форму фольгою та запікайте приблизно 1 годину при 200 градусах.
  6. Потім зніміть фольгу і допікайте ще кілька хвилин при 180 градусах, щоб курка підрум’янилася.