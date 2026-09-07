Рис у цій страві важливо не просто зварити, а правильно підготувати ще до духовки. Саме тому процес починається з ретельного промивання крупи.
Як запекти рис з овочами та куркою?
- Час: приблизно 1 година 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 200 грамів рису;
– 1 морква;
– 1 перець;
– 1 цибуля;
– 60 грамів горошку;
– 2 – 3 столові ложки рослинної олії;
– 2 – 3 чайної ложки спецій до смаку;
– 4 стегна курки;
– 400 мілілітрів води.
Приготування:
- Рис добре промийте та викладіть у форму для запікання.
- Додайте нарізані овочі й горошок.
- Скропіть олією, посипте спеціями та перемішайте.
- Залийте гарячою водою.
- Накрийте форму фольгою та запікайте приблизно 1 годину при 200 градусах.
- Потім зніміть фольгу і допікайте ще кілька хвилин при 180 градусах, щоб курка підрум’янилася.