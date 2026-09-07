В этом блюде рис важно не просто сварить, а правильно подготовить еще до запекания в духовке. Именно поэтому процесс начинается с тщательного промывания крупы.

Как запечь рис с овощами и курицей?

Время: примерно 1 час 5 минут

примерно 1 час 5 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 200 граммов риса;

– 1 морковь;

– 1 перец;

– 1 луковица;

– 60 граммов горошка;

– 2 – 3 столовые ложки растительного масла;

– 2 – 3 чайные ложки специй по вкусу;

– 4 куриных бедра;

– 400 миллилитров воды.

Приготовление: