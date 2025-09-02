Идеально приготовленное яйцо-пашот имеет жидкий желток, покрытый непрозрачным, плотным белком. Хотя традиционный способ достижения этого – кипячение воды в кастрюле, многие шеф-повара отмечают, что это не всегда самый простой подход.

Джоэл Миэль, французский шеф-повар и бывший владелец ресторана, поделился методом приготовления яйца-пашот примерно за 60 секунд, пишет 24 Канал. Понадобится микроволновая печь.

Как сварить яйцо-пашот в микроволновке?

Шеф-повар подчеркнул важность использования свежих яиц в кулинарии, утверждая, что тогда "увидите, что это работает удивительно". С другой стороны, предупредил, что старые яйца могут дать непоследовательные результаты.

Кроме того, рекомендовал использовать яйца комнатной температуры для достижения наилучшего результата. Если позволяет время, достаньте их из холодильника за 30 минут до приготовления.

Сначала налейте полстакана воды комнатной температуры в чашку, пригодную для использования в микроволновой печи.

Посолите воду и осторожно добавьте в чашку одно яйцо.

Затем поставьте чашку в микроволновую печь и готовьте примерно 45 – 60 секунд. Выньте чашку из микроволновой печи.

Выньте яйцо столовой ложкой и положите его на бумажное полотенце, прежде чем положить на тарелку или кусок тоста.



Как быстро и просто приготовить яйцо-пашот / Фото Unsplash

Эксперт подчеркнул важность понимания мощности микроволновых печей, отметив, что время приготовления может существенно отличаться. Он использовал ту, что имеет мощность 1200 вольт.

Основной вывод из этого рецепта – не допускать пережаривания яиц. С появлением мощных микроволновых печей время приготовления, как правило, сократилось и может сильно отличаться в зависимости от прибора. Поэкспериментируйте несколько раз, чтобы определить идеальное время приготовления яиц-пашот.

ВНИМАНИЕ! Слишком быстрое или слишком длительное нагревание яйца в микроволновой печи может привести к его взрыву. Во время нагрева образуется пар, и когда он не может высвободиться достаточно быстро, происходит взрыв.

Как сварить яйца, которые идеально чистятся?

Секрет достижения идеально гладкого яйца кроется не в кулинарных хитростях, а в обычных принципах физики. И речь не о соли или пищевой соде – эти методы уже давно признаны неэффективными.

Понадобится лишь знание о температуре и времени:

кладите яйца в кипяток;

придерживайтесь точного времени;

устройте ледяную ванну.

Попробуйте этот метод, и вы навсегда забудете о мучениях с чисткой яиц!