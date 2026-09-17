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17 сентября, 16:26
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Домашний плавленый сыр за 7 минут: простой рецепт из творога

Лилия Имбировская-Сиваковская

Домашний плавленый сыр можно приготовить буквально за считанные минуты, если под рукой есть творог, немного масла и несколько основных ингредиентов.

Нежная творожная паста – это всегда отличная идея для вкусного перекуса. MariiAm | Фудблог рассказала, как приготовить очень вкусную закуску буквально за несколько минут.

Почему творожная масса получается гладкой?

Основу здесь составляет творог – продукт из сгустков молока, которые образуются под действием кислоты или бактериального брожения. Именно поэтому он хорошо подходит для мягкой творожной массы.

Лимонный сок в этом рецепте нужен не только "для вкуса". Кислота помогает молочным белкам, прежде всего казеину, сворачиваться и отделяться от сыворотки.

Как приготовить домашний плавленый сыр?

  • Время: 7 минут
  • Порций: 4

Ингредиенты: 
– 350 граммов творога;
– 1–2 яйца;
– 70 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соли без горки;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 100 граммов куриной ветчины;
– зелень по вкусу;
– итальянские травы по вкусу.

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Приготовление:

  1. К творогу добавляют яйца, сливочное масло, соль и соду.
  2. Все взбивают блендером до однородной массы.
  3. Затем творожную смесь варят ровно 7 минут на медленном огне, постоянно помешивая.
  4. Если масса плохо плавится, добавляют понемногу молока и еще раз взбивают блендером до пастообразного состояния.
  5. В конце добавляют мелко нарезанную ветчину и зелень.
  6. Готовый сыр охлаждают в удобной посуде для хранения.