Домашний плавленый сыр за 7 минут: простой рецепт из творога
Домашний плавленый сыр можно приготовить буквально за считанные минуты, если под рукой есть творог, немного масла и несколько основных ингредиентов.
Нежная творожная паста – это всегда отличная идея для вкусного перекуса. MariiAm | Фудблог рассказала, как приготовить очень вкусную закуску буквально за несколько минут.
Почему творожная масса получается гладкой?
Основу здесь составляет творог – продукт из сгустков молока, которые образуются под действием кислоты или бактериального брожения. Именно поэтому он хорошо подходит для мягкой творожной массы.
Лимонный сок в этом рецепте нужен не только "для вкуса". Кислота помогает молочным белкам, прежде всего казеину, сворачиваться и отделяться от сыворотки.
Как приготовить домашний плавленый сыр?
- Время: 7 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 350 граммов творога;
– 1–2 яйца;
– 70 граммов сливочного масла;
– 1 чайная ложка соли без горки;
– 1 чайная ложка соды;
– 1 чайная ложка лимонного сока;
– 100 граммов куриной ветчины;
– зелень по вкусу;
– итальянские травы по вкусу.
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Приготовление:
- К творогу добавляют яйца, сливочное масло, соль и соду.
- Все взбивают блендером до однородной массы.
- Затем творожную смесь варят ровно 7 минут на медленном огне, постоянно помешивая.
- Если масса плохо плавится, добавляют понемногу молока и еще раз взбивают блендером до пастообразного состояния.
- В конце добавляют мелко нарезанную ветчину и зелень.
- Готовый сыр охлаждают в удобной посуде для хранения.