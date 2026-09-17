Домашний плавленый сыр за 7 минут: простой рецепт из творога

Домашний плавленый сыр можно приготовить буквально за считанные минуты, если под рукой есть творог, немного масла и несколько основных ингредиентов.

Нежная творожная паста – это всегда отличная идея для вкусного перекуса. MariiAm | Фудблог рассказала, как приготовить очень вкусную закуску буквально за несколько минут.

Почему творожная масса получается гладкой?

Основу здесь составляет творог – продукт из сгустков молока, которые образуются под действием кислоты или бактериального брожения. Именно поэтому он хорошо подходит для мягкой творожной массы.

Лимонный сок в этом рецепте нужен не только "для вкуса". Кислота помогает молочным белкам, прежде всего казеину, сворачиваться и отделяться от сыворотки.

Как приготовить домашний плавленый сыр?

Время : 7 минут

: 7 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 350 граммов творога;

– 1–2 яйца;

– 70 граммов сливочного масла;

– 1 чайная ложка соли без горки;

– 1 чайная ложка соды;

– 1 чайная ложка лимонного сока;

– 100 граммов куриной ветчины;

– зелень по вкусу;

– итальянские травы по вкусу.

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Приготовление: