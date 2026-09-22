Деруны больше не жарят: как приготовить любимое блюдо с сыром и корочкой без лишнего жира

Хрустящие деруны без брызг масла, переворачивания и постоянного стояния у плиты – звучит как кулинарная мечта. Но есть способ, который дает именно такой результат и к тому же экономит время.

В этом рецепте дерунов главное – хорошо отжать картофель и дать вафельнице сделать свою работу. Именно это позволяет получить хрустящие края без лишних хлопот у плиты.

Почему вафельница работает не хуже сковороды

Когда картофель попадает между двумя горячими панелями, он одновременно поджаривается с обеих сторон и быстрее приобретает румяность. Если масса слишком влажная, вместо хрустящей корочки получится паровая мягкость, поэтому здесь все решает вода.

Как приготовить деруны с пармезаном?

Время: 9 – 11 минут на одну порцию

9 – 11 минут на одну порцию Порций: примерно 4 больших оладьи

Ингредиенты:

– 650 граммов картофеля;

– 1 небольшой шалот или половина небольшой луковицы;

– 1 яйцо;

– 1 столовая ложка картофельного крахмала;

– 25 граммов мелко натертого пармезана или другого твердого сыра;

– 1 столовая ложка растительного масла;

– 1/2 чайной ложки сладкой или копченой паприки;

– соль и свежемолотый перец;

– немного растительного масла для смазывания вафельницы.

Приготовление:

Картофель очистить, натереть на больших отверстиях терки и очень хорошо отжать. Лук натереть отдельно на мелких отверстиях. К картофелю добавить яйцо, крахмал, сыр, растительное масло, паприку и перец. Соль добавить почти в самом конце, чтобы она не успела вытянуть лишнюю воду. Перемешать быстро – только до равномерного смешивания ингредиентов. Разогреть вафельницу до нужной температуры и слегка смазать панели маслом. Выложить порцию теста, равномерно распределить его, но не делать слишком толстый слой. Закрыть вафельницу, не надавливая сильно, и не открывать ее первые несколько минут. Выпекать примерно 9 – 11 минут, ориентируясь на мощность устройства и толщину слоя. Готовый дерун должен легко отходить от поверхности и иметь ярко-золотистые, местами более подрумяненные края.

Что еще важно, чтобы деруны не прилипали

Чаще всего мешают три вещи: влажная масса, холодная вафельница или слишком рано открытые панели. В таком случае картофель не успевает схватиться и рвется.

Готовые деруны лучше не складывать друг на друга. Пар быстро лишает их хрусткости, поэтому их стоит класть отдельно на металлическую решетку или держать в слегка подогретой духовке, если готовите несколько порций.