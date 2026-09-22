Деруны больше не жарят: как приготовить любимое блюдо с сыром и корочкой без лишнего жира
Хрустящие деруны без брызг масла, переворачивания и постоянного стояния у плиты – звучит как кулинарная мечта. Но есть способ, который дает именно такой результат и к тому же экономит время.
В этом рецепте дерунов главное – хорошо отжать картофель и дать вафельнице сделать свою работу. Именно это позволяет получить хрустящие края без лишних хлопот у плиты.
Почему вафельница работает не хуже сковороды
Когда картофель попадает между двумя горячими панелями, он одновременно поджаривается с обеих сторон и быстрее приобретает румяность. Если масса слишком влажная, вместо хрустящей корочки получится паровая мягкость, поэтому здесь все решает вода.
Как приготовить деруны с пармезаном?
- Время: 9 – 11 минут на одну порцию
- Порций: примерно 4 больших оладьи
Ингредиенты:
– 650 граммов картофеля;
– 1 небольшой шалот или половина небольшой луковицы;
– 1 яйцо;
– 1 столовая ложка картофельного крахмала;
– 25 граммов мелко натертого пармезана или другого твердого сыра;
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1/2 чайной ложки сладкой или копченой паприки;
– соль и свежемолотый перец;
– немного растительного масла для смазывания вафельницы.
Приготовление:
- Картофель очистить, натереть на больших отверстиях терки и очень хорошо отжать.
- Лук натереть отдельно на мелких отверстиях.
- К картофелю добавить яйцо, крахмал, сыр, растительное масло, паприку и перец.
- Соль добавить почти в самом конце, чтобы она не успела вытянуть лишнюю воду.
- Перемешать быстро – только до равномерного смешивания ингредиентов.
- Разогреть вафельницу до нужной температуры и слегка смазать панели маслом.
- Выложить порцию теста, равномерно распределить его, но не делать слишком толстый слой.
- Закрыть вафельницу, не надавливая сильно, и не открывать ее первые несколько минут.
- Выпекать примерно 9 – 11 минут, ориентируясь на мощность устройства и толщину слоя.
- Готовый дерун должен легко отходить от поверхности и иметь ярко-золотистые, местами более подрумяненные края.
Что еще важно, чтобы деруны не прилипали
Чаще всего мешают три вещи: влажная масса, холодная вафельница или слишком рано открытые панели. В таком случае картофель не успевает схватиться и рвется.
Готовые деруны лучше не складывать друг на друга. Пар быстро лишает их хрусткости, поэтому их стоит класть отдельно на металлическую решетку или держать в слегка подогретой духовке, если готовите несколько порций.