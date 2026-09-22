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22 сентября, 08:45
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Деруны больше не жарят: как приготовить любимое блюдо с сыром и корочкой без лишнего жира

Лилия Имбировская-Сиваковская

Хрустящие деруны без брызг масла, переворачивания и постоянного стояния у плиты – звучит как кулинарная мечта. Но есть способ, который дает именно такой результат и к тому же экономит время.

В этом рецепте дерунов главное – хорошо отжать картофель и дать вафельнице сделать свою работу. Именно это позволяет получить хрустящие края без лишних хлопот у плиты.

Почему вафельница работает не хуже сковороды

Когда картофель попадает между двумя горячими панелями, он одновременно поджаривается с обеих сторон и быстрее приобретает румяность. Если масса слишком влажная, вместо хрустящей корочки получится паровая мягкость, поэтому здесь все решает вода.

Как приготовить деруны с пармезаном?

  • Время: 9 – 11 минут на одну порцию
  • Порций: примерно 4 больших оладьи

Ингредиенты: 
– 650 граммов картофеля; 
– 1 небольшой шалот или половина небольшой луковицы; 
– 1 яйцо; 
– 1 столовая ложка картофельного крахмала; 
– 25 граммов мелко натертого пармезана или другого твердого сыра; 
– 1 столовая ложка растительного масла;
– 1/2 чайной ложки сладкой или копченой паприки; 
– соль и свежемолотый перец; 
– немного растительного масла для смазывания вафельницы.

Приготовление:

  1. Картофель очистить, натереть на больших отверстиях терки и очень хорошо отжать.
  2. Лук натереть отдельно на мелких отверстиях.
  3. К картофелю добавить яйцо, крахмал, сыр, растительное масло, паприку и перец.
  4. Соль добавить почти в самом конце, чтобы она не успела вытянуть лишнюю воду.
  5. Перемешать быстро – только до равномерного смешивания ингредиентов.
  6. Разогреть вафельницу до нужной температуры и слегка смазать панели маслом.
  7. Выложить порцию теста, равномерно распределить его, но не делать слишком толстый слой.
  8. Закрыть вафельницу, не надавливая сильно, и не открывать ее первые несколько минут.
  9. Выпекать примерно 9 – 11 минут, ориентируясь на мощность устройства и толщину слоя.
  10. Готовый дерун должен легко отходить от поверхности и иметь ярко-золотистые, местами более подрумяненные края.

Что еще важно, чтобы деруны не прилипали

Чаще всего мешают три вещи: влажная масса, холодная вафельница или слишком рано открытые панели. В таком случае картофель не успевает схватиться и рвется.

Готовые деруны лучше не складывать друг на друга. Пар быстро лишает их хрусткости, поэтому их стоит класть отдельно на металлическую решетку или держать в слегка подогретой духовке, если готовите несколько порций.