Тыква на зиму: три способа заморозить её так, чтобы сохранить вкус и текстуру

Тыкву легко испортить в морозилке: достаточно лишней влаги, и вместо удобного запаса получится ледяной ком. Именно поэтому способ заморозки здесь имеет не меньшее значение, чем сам овощ.

Если вы хотите хранить тыкву в морозилке без ледяных комков, все упирается в подготовку овоща. Именно она определяет, будет ли зимой под рукой удобный запас для супов, каш и выпечки.

Почему тыкву не стоит бросать в морозилку просто так?

Когда тыкву замораживают без предварительной подготовки, вода в ее клетках превращается в кристаллы льда. Из-за этого после размораживания она может стать водянистой или слишком мягкой.

Перед замораживанием тыкву рекомендуют помыть, разрезать, удалить семена и волокнистую часть, а также срезать кожуру. После этого мякоть нужно хорошо просушить.

Вкус осени, который стоит сохранить / Фото Pixabay

Как заморозить тыкву кубиками?

Этот способ лучше всего подходит для супов и рагу. Очищенную мякоть нарезают небольшими кубиками и раскладывают в один слой на доске или подносе так, чтобы кусочки не соприкасались друг с другом.

Затем их помещают в морозильную камеру. Когда кубики хорошо подмерзнут, их можно пересыпать в пакет или контейнер.

Такой предварительный, или порционный, способ помогает избежать образования большого комка, который потом сложно разделить на отдельные порции.

Как заморозить тыкву в виде пюре?

Тыквенное пюре удобно иметь под рукой, если вы планируете использовать его для каш, блинов, оладий, сырников или домашней выпечки. Для этого тыкву нарезают большими кусками, запекают до мягкости, отделяют мякоть от кожуры и измельчают блендером.

После этого пюре нужно полностью остудить и разложить по небольшим контейнерам или пакетам. Удобно делать порции по 200–300 граммов, чтобы не размораживать весь запас сразу.

Что делать с полуготовой тыквой?

Если хотите сэкономить время зимой, мякоть можно запечь или слегка протушить, остудить и разложить порциями в контейнеры или пакеты. Такой вариант особенно удобен для быстрого приготовления тыквенной каши, супа-пюре или начинки для выпечки.

Запеченная тыква после размораживания часто имеет более насыщенный вкус, а лишняя влага частично испаряется еще во время приготовления.

Как дольше сохранить качество тыквы?

Полностью избежать изменения текстуры после замораживания невозможно, но результат можно улучшить. Для этого сырую тыкву нужно хорошо обсушить, замораживать небольшими порциями, использовать герметичные пакеты или контейнеры и не замораживать ее повторно после размораживания.

При стабильной температуре морозильной камеры и правильной упаковке тыква может храниться несколько месяцев. Лучше всего использовать ее в течение сезона, пока вкус и качество остаются наилучшими.