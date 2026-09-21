Из булочки ничего не вытечет: видеорецепт густого яблочного варенья

Повидло для булочек должно быть совсем не таким, как обычное варенье к чаю. Если оно слишком жидкое, начинка будет вытекать во время выпечки, а тесто вокруг останется влажным.

Для домашней выпечки лучше готовить густую яблочную массу, которая хорошо держит форму и не растекается после нагрева, отмечает "Вкусно и красиво дома". Точный видеорецепт поможет добиться именно такой консистенции без лишних экспериментов. Как приготовить густое яблочное повидло для выпечки? Время : 2 часа

: 2 часа Порций: зависит от объема банок Ингредиенты:

– 2,5 килограмма яблок;

– 1,25 килограмма сахара;

– 100 миллилитров воды;

– 1 столовая ложка лимонного сока или 0,5 чайной ложки лимонной кислоты. Как приготовить густое повидло: смотрите видео Приготовление: Яблоки хорошо вымойте, но не очищайте от кожуры. Удалите сердцевину и семена, а плоды нарежьте на 6–8 частей. Переложите яблоки в глубокую кастрюлю с толстым дном, влейте 100 миллилитров воды и накройте крышкой. Тушите яблоки на небольшом огне 20–40 минут, периодически помешивая, пока они полностью не размягчатся. Точное время зависит от сорта яблок. Мягкие яблоки измельчите погружным блендером до состояния пюре. Протрите яблочную массу через сито, чтобы удалить остатки кожуры. Благодаря варке яблок вместе с кожурой в пюре попадает больше натурального пектина, который помогает повидлу хорошо загустеть. Переложите протертое пюре обратно в чистую кастрюлю. Добавьте 1,25 килограмма сахара и тщательно перемешайте. Поставьте кастрюлю на огонь и доведите массу до кипения. После этого уменьшите огонь до минимума. Добавьте лимонный сок или лимонную кислоту и хорошо перемешайте. Варите повидло примерно 1 час на слабом огне, регулярно помешивая, чтобы оно не пригорело. Время может немного отличаться в зависимости от ширины кастрюли и сочности яблок. Проверьте консистенцию: готовое повидло не должно стекать с ложки тонкой струйкой, а медленно спадать густыми порциями. Горячее повидло разложите по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками. Оставьте банки при комнатной температуре до полного остывания. После остывания повидло станет еще гуще.