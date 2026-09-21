21 сентября, 08:40
Из булочки ничего не вытечет: видеорецепт густого яблочного варенья
Повидло для булочек должно быть совсем не таким, как обычное варенье к чаю. Если оно слишком жидкое, начинка будет вытекать во время выпечки, а тесто вокруг останется влажным.
Для домашней выпечки лучше готовить густую яблочную массу, которая хорошо держит форму и не растекается после нагрева, отмечает "Вкусно и красиво дома". Точный видеорецепт поможет добиться именно такой консистенции без лишних экспериментов.
Как приготовить густое яблочное повидло для выпечки?
- Время: 2 часа
- Порций: зависит от объема банок
Ингредиенты:
– 2,5 килограмма яблок;
– 1,25 килограмма сахара;
– 100 миллилитров воды;
– 1 столовая ложка лимонного сока или 0,5 чайной ложки лимонной кислоты.
Как приготовить густое повидло: смотрите видео
Приготовление:
- Яблоки хорошо вымойте, но не очищайте от кожуры. Удалите сердцевину и семена, а плоды нарежьте на 6–8 частей.
- Переложите яблоки в глубокую кастрюлю с толстым дном, влейте 100 миллилитров воды и накройте крышкой.
- Тушите яблоки на небольшом огне 20–40 минут, периодически помешивая, пока они полностью не размягчатся. Точное время зависит от сорта яблок.
- Мягкие яблоки измельчите погружным блендером до состояния пюре.
- Протрите яблочную массу через сито, чтобы удалить остатки кожуры. Благодаря варке яблок вместе с кожурой в пюре попадает больше натурального пектина, который помогает повидлу хорошо загустеть.
- Переложите протертое пюре обратно в чистую кастрюлю. Добавьте 1,25 килограмма сахара и тщательно перемешайте.
- Поставьте кастрюлю на огонь и доведите массу до кипения. После этого уменьшите огонь до минимума.
- Добавьте лимонный сок или лимонную кислоту и хорошо перемешайте.
- Варите повидло примерно 1 час на слабом огне, регулярно помешивая, чтобы оно не пригорело. Время может немного отличаться в зависимости от ширины кастрюли и сочности яблок.
- Проверьте консистенцию: готовое повидло не должно стекать с ложки тонкой струйкой, а медленно спадать густыми порциями.
- Горячее повидло разложите по стерилизованным банкам и плотно закройте крышками.
- Оставьте банки при комнатной температуре до полного остывания. После остывания повидло станет еще гуще.