8 сентября, 16:25
Груши и шоколад без муки: этот пирог от Лилии Цвит получается настолько нежным, что крем не нужен
В сезон груши хорошо подходят не только для компота или запекания с медом. Их можно добавить в шоколадный пирог, где они придадут ему нежность, сочность и легкую фруктовую сладость без сложного крема или пропитки.
Этот пирог готовится без муки – основу составляет манная крупа, замоченная в кефире, отмечает Лилия Цвит. После выпечки тесто получается влажным и нежным, а груши остаются сверху, если перевернуть пирог перед подачей.
Как приготовить шоколадный пирог с грушей?
- Время: 1 час 20 минут
- Порций: 6 – 8
Ингредиенты:
– 200 граммов манной крупы;
– 200 миллилитров кефира;
– 2 яйца;
– 50 граммов сахара;
– 5 граммов соды;
– 20 граммов какао;
– 400 граммов груш;
– 20 граммов сливочного масла;
– 30 граммов сахара для груш.
Как испечь пирог с грушами: смотрите видео
Приготовление:
- Манную крупу залейте кефиром, добавьте яйца, 50 граммов сахара и соду. Хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы манная крупа набухла.
- Тем временем подготовьте груши: помойте их, очистите от сердцевин и нарежьте кусочками.
- На сковороде растопите сливочное масло, добавьте 30 грамм сахара и перемешайте.
- Выложите груши на сковороду и тушите примерно 15 минут, постоянно помешивая.
- Готовые груши переложите в форму, выстеленную пергаментом.
- В манную массу, которая уже набухла, добавьте какао и хорошо перемешайте.
- Выложите шоколадное манное тесто в форму поверх груш и равномерно распределите, чтобы кусочки груш оказались в тесте.
- Выпекайте пирог в разогретой до 150 градусов духовке примерно 35 минут.
- Готовность проверьте деревянной шпажкой. Готовый пирог достаньте из духовки, немного остудите и переверните вверх дном перед подачей.