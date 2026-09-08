Груши и шоколад без муки: этот пирог от Лилии Цвит получается настолько нежным, что крем не нужен

В сезон груши хорошо подходят не только для компота или запекания с медом. Их можно добавить в шоколадный пирог, где они придадут ему нежность, сочность и легкую фруктовую сладость без сложного крема или пропитки.

Этот пирог готовится без муки – основу составляет манная крупа, замоченная в кефире, отмечает Лилия Цвит. После выпечки тесто получается влажным и нежным, а груши остаются сверху, если перевернуть пирог перед подачей. Как приготовить шоколадный пирог с грушей? Время: 1 час 20 минут

Порций: 6 – 8 Ингредиенты:

– 200 граммов манной крупы;

– 200 миллилитров кефира;

– 2 яйца;

– 50 граммов сахара;

– 5 граммов соды;

– 20 граммов какао;

– 400 граммов груш;

– 20 граммов сливочного масла;

– 30 граммов сахара для груш. Как испечь пирог с грушами: смотрите видео Приготовление: Манную крупу залейте кефиром, добавьте яйца, 50 граммов сахара и соду. Хорошо перемешайте и оставьте на 30 минут, чтобы манная крупа набухла. Тем временем подготовьте груши: помойте их, очистите от сердцевин и нарежьте кусочками. На сковороде растопите сливочное масло, добавьте 30 грамм сахара и перемешайте. Выложите груши на сковороду и тушите примерно 15 минут, постоянно помешивая. Готовые груши переложите в форму, выстеленную пергаментом. В манную массу, которая уже набухла, добавьте какао и хорошо перемешайте. Выложите шоколадное манное тесто в форму поверх груш и равномерно распределите, чтобы кусочки груш оказались в тесте. Выпекайте пирог в разогретой до 150 градусов духовке примерно 35 минут. Готовность проверьте деревянной шпажкой. Готовый пирог достаньте из духовки, немного остудите и переверните вверх дном перед подачей.