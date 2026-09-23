Как улучшить магазинный томатный соус без сахара: совет от Феррана Адриа

Ферран Адриа советует не подслащивать томатный соус из банки, а придать ему кремообразную консистенцию, аромат и немного пряности. Его способ прост, не требует сложных ингредиентов и подходит именно для тех случаев, когда хочется быстро улучшить готовый соус.

Магазинный томатный соус легко сделать более интересным и насыщенным по вкусу – без привычного сахара. Как именно – делится советами Ферран Адриа в своей серии OKDIARIO.

Что советует Ферран Адриа?

Шеф-повар предлагает не добавлять сахар в готовый соус из банки. Вместо этого он советует добавить сливки, оливковое масло, черный перец и свежий орегано.

По его мнению, именно такая комбинация делает вкус мягче, насыщеннее и ближе к домашнему соусу.

Вкус будет неповторимым / Фото OKDIARIO

Как это сделать дома?

Сначала нужно подогреть томатный соус на слабом огне, но не доводить до кипения. Затем следует добавить сливки и помешивать, пока соус не станет однородным.

После этого в соус добавляют свежий орегано и черный перец. В завершение вливают щедрую струю оливкового масла, еще раз перемешивают и оставляют на медленном огне примерно на две минуты.

Обратите внимание! В этом совете Ферран Адриа отдельно подчеркивает именно свежий орегано – вместе со сливками и оливковым маслом именно он придает соусу более насыщенный вкус.

Для лучшего результата автор материала советует использовать оливковое масло первого отжима. Именно оно лучше всего подчеркивает вкус готового соуса без лишней сладости.