Огурцы, которые часто идеальны для салатов, могут быть не лучшим выбором для консервирования. Некоторые сорта дают мутный рассол и кисловатый вкус, а не ожидаемую хрусткость, к которой так стремятся хозяйки.

Если начать их мариновать или засаливать, то вы просто сделаете некачественную консервацию. Поэтому какие сорта огурцов не стоит крутить, рассказывает 24 Канал со ссылкой на Сенсация.

Какие сорта огурцов не подходят для консервации?

Китайское чудо

Этот сорт огурцов достигает 50 сантиметров в длину. Из одного такого огурца можно легко приготовить салат на всю семью. Однако эксперты предупреждают, что эти огурцы не подходят для консервации. Дело не только в их размере, а скорее в их текстуре. При мариновании они имеют свойство быстро размягчаться, что приводит к образованию мутного рассола всего за несколько дней.

Поэтому эти огурцы лучше всего смакуют свежими, предлагая вкусное дополнение к салатам и другим блюдам.

Феникс

Этот сорт долго родит и радует устойчивостью к болезням и плохим погодным условиям. Но при консервировании быстро теряет свою хрусткость. Поэтому стоит употреблять его в свежем виде, а не в виде заготовок.

Кукушка

Сорт быстро всходит и много родит, но после консервирования может стать несколько вялым и губчатым по консистенции. Несмотря на это, Зозуля остается популярным выбором для свежих салатов.

Какие огурцы еще не стоит консервировать?

Также советуют не использовать для консервации тепличные огурцы, которые выращивались с чрезмерным количеством удобрений. Установлено, что удобрения могут накапливаться в плодах, негативно влияя на их вкус.

Кроме того, потребителей предостерегают от использования для консервации переросших или мягких огурцов, даже из подходящих сортов.

Поврежденные, гнилые или горькие плоды тоже непригодны для консервирования. Некоторые из этих огурцов можно спасти, разрезав и замочив для потребления в свежем виде, другие следует полностью выбросить.

