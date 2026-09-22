Вы ахнете от сочности: именно в этот момент нужно посолить отбивные
Вкус отбивных зависит не только от мяса и сковороды. Важно также, что именно добавить соль и специи.
Если хотите, чтобы отбивные получились сочными и ароматными, не спешите солить их только в последний момент. Соль действует не только как усилитель вкуса. Она помогает равномерно распределить специи по мясу, поэтому момент ее добавления действительно имеет значение.
Когда добавлять соль и специи к отбивным?
Шеф-повара советуют не полагаться только на специи в панировке. Чтобы вкус получился насыщенным, приправлять мясо стоит в несколько этапов.
Сначала немного соли и перца добавляют непосредственно на мясо. Затем чесночный порошок или другие специи смешивают с мукой. Часть приправ также рекомендуют добавить в сухари.
Такой подход работает просто: специи не скапливаются в одном слое, а распределяются по всей поверхности мяса. Благодаря этому отбивные получаются более ароматными, а вкус – более сбалансированным.
Важно сохранить всю сочность мяса / Фото "Автопорт"
Зачем добавлять специи в несколько слоев?
Когда приправы есть и на мясе, и в муке, и в сухарях, каждый слой панировки влияет на вкус. Чесночный порошок придает легкий аромат и не перебивает основной вкус блюда.
В результате отбивные не кажутся пресными после обжаривания, а панировка не выглядит отдельно от мяса