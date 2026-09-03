Вкуснее оливок: старинный рецепт пряных маринованных слив, передаваемый из поколения в поколение

Пряные маринованные сливы – это изысканная гастрономическая заготовка, которая по своему статусу уже давно превзошла привычные оливки и маслины!

Кисло-сладкие, с упругой текстурой и пьянящим ароматом корицы, гвоздики и душистого перца, они становятся идеальным дополнением к запеченному мясу, утке, паштетам или выдержанным сырам. Секрет их безупречной формы и насыщенного вкуса заключается в особой технологии медленного настаивания.

Как замариновать сливы?

Время : 1 час

: 1 час Порций: 8

Ингредиенты:

– 3 килограмма слив сорта "Венгерка";

– 1 килограмм сахара;

– 250 миллилитров уксуса;

– 1 чайная ложка молотой корицы;

– 10 лавровых листьев;

– 10 горошин черного перца;

– 10 горошин душистого перца;

– 15 бутонов гвоздики.

Приготовление:

Сливы тщательно переберите, вымойте и обсушите; для консервирования подходят только плотные, целые плоды без трещин и мягких боков. Сложите подготовленные плоды в большую вместительную кастрюлю, где они будут настаиваться в течение следующих нескольких суток. В отдельной кастрюле смешайте сахар, столовый уксус и все пряности: лавровый лист, черный и душистый перец, гвоздику и корицу. Поставьте емкость на огонь и, помешивая, доведите до кипения, чтобы кристаллы сахара полностью растворились. Кипящим маринадом щедро залейте сливы в кастрюле, плотно накройте крышкой и оставьте при комнатной температуре на 12 часов. Через 12 часов аккуратно слейте ароматную жидкость со слив обратно в сотейник, снова доведите до активного кипения и повторно залейте плоды. Эту процедуру повторяйте каждые 10 – 12 часов от 5 до 8 раз в течение нескольких дней: сливы начнут постепенно отдавать собственный сок, сморщиваться и уплотняться, а объем жидкости с каждым разом будет существенно увеличиваться. На заключительном этапе слейте маринад в отдельную посуду, а настоявшиеся пряные сливы равномерно распределите по заранее промытым и простерилизованным банкам. Маринад доведите до бурного кипения, залейте им сливы в банках до самого верха, накройте крышками и оставьте прогреваться на 5 – 7 минут. Слейте жидкость из банок обратно в кастрюлю, еще раз вскипятите, окончательно залейте плоды кипящим маринадом и герметично закатайте стерильными крышками. Банки переверните крышками вниз, тщательно укутайте теплым одеялом или пледом для медленной естественной самостерилизации до полного остывания, после чего храните заготовку при обычной комнатной температуре.

Кулинарная хитрость

Если плоды оказались чрезвычайно сочными и после раскладывания по банкам остался лишний пряный сироп, ни в коем случае не выливайте его. Разлейте горячий маринад по отдельным небольшим бутылочкам или баночкам: зимой это готовая пикантная основа для соусов, глазировки и запекания – например, добавьте 150 миллилитров такого сливового сиропа вместо меда к куриным крылышкам или свиным ребрышкам, чтобы получить роскошную карамельную корочку.