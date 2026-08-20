Можно ли есть кончик банана: что на самом деле скрывается в этой темной части

Темный кончик банана часто вызывает больше подозрений, чем сам фрукт. Кто-то срезает его без раздумий, кто-то просто не любит эту более сухую часть, а вокруг самого "пена" давно ходят странные мифы.

На самом деле в нем нет ничего опасного, пишет "Rysznosci". Это не семя, не признак порчи и не повод выбрасывать банан. Темный кончик – обычный остаток цветка, из которого развился плод.

Он может быть более твердым, волокнистым и немного горьковатым, поэтому его часто удаляют только из-за вкуса или текстуры. Но с точки зрения безопасности сам по себе этот фрагмент не является вредным.

Что на самом деле находится на кончике банана?

Кончик банана – это высохший остаток цветка. Когда плод растет, цветок постепенно увядает, а на конце остается небольшой темный фрагмент. Из-за этого он и отличается от остальной мякоти.

Его текстура действительно может быть менее приятной: более сухой, плотной и волокнистой. Иногда эта часть имеет легкую горчинку. Этого достаточно, чтобы срезать кончик, если он вам не нравится.

Как есть банан / Фото Unsplash

Делать это из соображений безопасности не нужно, темный цвет не означает, что банан испортился. Это естественная особенность плода, особенно когда он хорошо созрел.

Правда ли, что с кончиком банана связаны пауки?

Один из самых распространенных мифов о бананах связан именно с темным кончиком. По этой версии, пауки якобы могут откладывать яйца в цветки банана, а затем они остаются внутри плода. Звучит тревожно, но научных оснований для такого страха нет.

Арахнолог Род Кроуфорд из Музея Берка объясняет, что этот сценарий не соответствует ни строению банана, ни поведению пауков. В материале музея, посвященном этому мифу, он прямо отмечает: "Ни один из этих пауков не откладывает яйца в цветах".

Кроуфорд также объясняет, что цветки бананов имеют форму узких трубочек, а у сортов, предназначенных для употребления в пищу, плод развивается из завязи глубоко внутри цветка без оплодотворения. Поэтому найти яйца пауков внутри банана невозможно. А значит, темный кончик – это не "неприятный сюрприз", а обычная часть плода. Его можно срезать из-за вкуса, внешнего вида или текстуры, но бояться его не стоит.

Когда банан лучше не есть?

Оценивать нужно не сам кончик, а состояние всего банана. Если мякоть имеет нормальный запах, не скользкая, не заплесневелая и не имеет признаков гниения, фрукт можно есть даже тогда, когда он очень спелый.

Насторожить должны другие признаки: видимая плесень, запах брожения, жидкость, вытекающая из плода, или мякоть с неприятной скользкой текстурой. В таких случаях банан лучше выбросить. А темный кончик сам по себе не является проблемой. Это всего лишь остаток цветка, который многим не нравится на вкус, но не делает банан опасным.