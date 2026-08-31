31 августа, 22:03
Тесто за 5 минут на сухой сковороде: быстрые домашние лепешки, которые долго не черствеют
Мягкие, пористые и нежные лепешки на кефире – это отличная и быстрая альтернатива обычному хлебу. Они долго остаются свежими, не черствеют и вкусны как сами по себе со сливочным маслом или паштетом, так и в качестве основы для домашних сэндвичей или гарнира к горячему супу.
Тісто замішується за лічені хвилини без додавання дріжджів чи яєць, а випікаються вони на звичайній сухій сковороді. Саме те, що потрібно, аби не втрачати запал на день, готуючи сніданок!
Як приготувати апетитні коржики?
- Час: 45 хвилин
- Порцій: 12 – 13 коржиків
Інгредієнти:
– 500 мілілітрів йогурту або кефіру;
– 650 грамів борошна;
– 1 чайна ложка соди або 10 грамів розпушувача;
– по 1 чайній ложці солі та цукру;
– 2 столові ложки рослинної олії.
Приготування:
- У мисці змішайте кефір із сіллю та цукром до їх розчинення.
- Всипте соду й поступово додайте просіяне борошно, замішуючи м’яке, злегка липке тісто; наприкінці вмішайте олію, накрийте миску й залиште відпочити на 10 – 15 хвилин.
- Викладіть тісто на припилену борошном поверхню, розділіть на 13 однакових кульок і дайте їм постояти під рушником ще 5 хвилин.
- Кожну кульку руками розплющте в круглий коржик, зробіть ножем невеликий прокол чи отвір посередині та струсіть зайве борошно.
- Викладіть заготовки на добре розігріту суху сковороду без олії та смажте на невеликому вогні без кришки по 3 – 4 хвилини з кожного боку до красивого рум'янцю й підйому.