Тесто за 5 минут на сухой сковороде: быстрые домашние лепешки, которые долго не черствеют

Мягкие, пористые и нежные лепешки на кефире – это отличная и быстрая альтернатива обычному хлебу. Они долго остаются свежими, не черствеют и вкусны как сами по себе со сливочным маслом или паштетом, так и в качестве основы для домашних сэндвичей или гарнира к горячему супу.

Тісто замішується за лічені хвилини без додавання дріжджів чи яєць, а випікаються вони на звичайній сухій сковороді. Саме те, що потрібно, аби не втрачати запал на день, готуючи сніданок!

Як приготувати апетитні коржики?

Час : 45 хвилин

: 45 хвилин Порцій: 12 – 13 коржиків

Інгредієнти:

– 500 мілілітрів йогурту або кефіру;

– 650 грамів борошна;

– 1 чайна ложка соди або 10 грамів розпушувача;

– по 1 чайній ложці солі та цукру;

– 2 столові ложки рослинної олії.

Приготування: