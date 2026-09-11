Рош ха-Шана 2026: главные тайны еврейского Нового года и блюда, что приносят богатство

Рош ха-Шана – один из самых важных и значимых праздников иудейского календаря, знаменующий начало нового года и отсчет со дня сотворения мира.

В переводе с иврита название буквально означает "начало года". Это не привычная шумная вечеринка с фейерверками, а время духовного переосмысления, искреннего раскаяния, подведения итогов прожитого и молитвы о благословении на следующий год.

В 2026 году праздник Рош га-Шана начинается вечером 11 сентября с заходом солнца и длится до вечера 13 сентября.

Что это за праздник и в чем его духовный смысл

Согласно иудейским верованиям, в дни Рош га-Шана Всевышний определяет судьбу каждого человека на весь предстоящий год: кому жить в достатке, а кому столкнуться с испытаниями. Именно поэтому это период внутренней тишины, прощения старых обид и духовного очищения, что открывает так называемые "Десять дней покаяния", завершающиеся Йом-Кипуром (Днем искупления).

Главные традиции и сакральные обряды

Звуки шофара

Самая важная заповедь праздника – слушать пронзительные звуки бараньего рога (шофара). Этот звук символизирует духовное пробуждение, призывает задуматься над поступками и вернуться к искренней вере.

Обряд Ташлих

В первый или второй день праздника верующие отправляются к природному водоему с живой рыбой, читают покаянные молитвы и символически вытряхивают крошки из карманов в воду, отпуская все грехи и ошибки прошлого года.

Зажигание праздничных свечей

Хозяйки дома зажигают свечи с наступлением темноты, благословляя дом на мир, тепло и согласие.

Традиционное поздравление

В эти дни люди желают друг другу: "Шана това у-метука!" – что означает "Доброго и сладкого Нового года!", а также желают, чтобы их записали в Книгу Жизни.

Символические блюда праздничного стола

Праздничная трапеза на Рош га-Шана наполнена глубоким символизмом, где каждый ингредиент несет пожелания на грядущий год. Ужин традиционно начинают с дольки свежего сочного яблока, которую щедро обмакивают в густой мед с искренней молитвой о сладкой, беззаботной и щедрой жизни.

Рядом обязательно кладут праздничную сдобную халу с изюмом: в отличие от еженедельной плетенки, новогодний хлеб пекут именно круглым, как знак бесконечности Вселенной, завершенности и гармоничного круговорота бытия.

Главное место на столе занимает запеченная голова рыбы или барана – красноречивый символ стремления "быть впереди, а не сзади", то есть уверенно лидировать в добрых делах и добиваться успехов.

Праздничное настроение дополняет спелый гранат, чьи бесчисленные рубиновые зернышки, по преданию равные 613 заповедям Торы, олицетворяют приумножение добродетелей, а сладкий цимес из нарезанной кружочками золотистой моркови, похожей на монеты, призывает в дом стабильное благосостояние и финансовое благополучие.