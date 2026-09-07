Никакого лука и лишней суеты: сочное бархатистое лечо из перца, которое съедят быстрее, чем салат
Классическое лечо без моркови и лука получается особенно удачным, когда перец не переваривают. В этом рецепте он сохраняет форму, но успевает стать мягким и сочным.
В этом рецепте есть один простой секрет: перец не нужно переваривать. Именно благодаря короткой варке лечо получается сочным, а кусочки перца сохраняют форму и не разваливаются в соусе.
Как приготовить лечо без лука?
- Время: 45 минут
- Порций: 10
Ингредиенты:
– 3 килограмма помидоров;
– 2,5 килограмма болгарского перца;
– 2 столовые ложки соли;
– 6 столовых ложек сахара;
– 150 миллилитров подсолнечного масла;
– 6 зубчиков чеснока;
– 80 миллилитров уксуса.
Приготовление:
- Помидоры помойте, удалите плодоножки, нарежьте и измельчите в мясорубке или блендере.
- Перелейте массу в кастрюлю с толстым дном, доведите до кипения и варите 15 минут.
- Перец очистите от семян и нарежьте большими кусочками.
- Часть за частью добавьте перец в томатную массу вместе с солью, сахаром и маслом.
- Перемешайте и варите еще 15 минут, чтобы перец стал мягким, но не разварился.
- Добавьте измельченный чеснок и уксус, проварите еще 3 минуты и снимите с огня.
- Горячее лечо разложите по сухим стерилизованным банкам и герметично закройте.
- Переверните банки, укутайте их, пока они теплые, и оставьте до полного остывания.
Почему перец здесь так хорошо сочетается
Перец в лечо ценят именно за баланс: он остается упругим, но успевает впитать томатный соус и специи. Если варить его слишком долго, кусочки потеряют форму, а заготовка уже не будет такой аппетитной.
Горячее лечо удобно готовить небольшими порциями, чтобы перец не переварился в кастрюле. А уже зимой эта заготовка будет напоминать, насколько простыми могут быть вкусные сезонные блюда.