Накануне Дня Независимости важно вспомнить о богатом нематериальном культурном наследии Украины. Среди этих сокровищ аутентичные блюда, которые в разное время вошли в списки ЮНЕСКО.

Вкусно 24 рассказывает о блюдах, включенных в Национальный перечень элементов НКС, Это еще один повод особенно серьезно относиться к сохранению кулинарных традиций Украины.

Что такое нематериальное культурное наследие ЮНЕСКО?

Согласно Конвенции ЮНЕСКО, "нематериальное культурное наследие" охватывает ряд практик, форм самовыражения, знаний и навыков, а также связанные с ними инструменты, артефакты и культурные пространства. Они признаются сообществами, группами и отдельными лицами как неосязаемые компоненты их культурного наследия.

В Украине сохранение нематериального культурного наследия обеспечивается на государственном уровне путем создания Национального перечня элементов нематериального культурного наследия Украины.

Какие украинские блюда внесены в ЮНЕСКО?

Украинский борщ

Межправительственный комитет по охране нематериального культурного наследия внес украинский борщ в Список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО в июле 2022 года. Культура приготовления украинского борща вошла в Национальный перечень НКС Украины и в Список объектов нематериального культурного наследия, которые нуждаются в срочной охране ЮНЕСКО.

Авдеевская каша (Донецкая область)

Традиционное блюдо, известное как авдеевская каша, получило признание как часть нематериального культурного наследия Украины, будучи включенным в список в 2022 году. Местные легенды свидетельствуют, что традиция приготовления этого блюда достигает конца 19 века.

Исторически авдеевская каша играла важную роль как в ритуальном, так и в праздничном контексте. Ее традиционно готовили на поминки, а также подавали как праздничный десерт в завершение праздничных трапез. Она имеет сходство со сладкой рисовой кашей.

Яворовский пирог (Львовская область)

Знаменитый яворовский пирог, приготовленный из гречки и картофеля, остается любимым блюдом уже более 150 лет. Это традиционное блюдо можно приготовить двумя разными способами: закрытым или полуоткрытым.



Яворовский пирог / Фото пани Стефы

Кулинарные энтузиасты будут рады узнать, что существует 12 различных способов насладиться этим классическим пирогом. Популярными вариантами подачи является сочетание с белым борщом на ржаной закваске, с грибным тестом с кусочком лимона или с мясным тестом, дополненным кислым молоком и сметаной. Универсальность яворовского пирога продолжает восхищать посетителей, обеспечивая ему место в кулинарном наследии региона.

Гуцульская брынза (Закарпатье)

В самом сердце украинских Карпат кулинарное сокровище, известное как брынза, получает признание как "белое золото" региона. Этот уникальный сыр, изготовлен из молока высокогорных овец, является неотъемлемым ингредиентом таких традиционных блюд, как банош, гугель, мачанка, кулеша, вареники и пироги.

Производство брынзы имеет давнюю историю, ее истоки достигают 15 века. В течение летних месяцев овцы пасутся в высокогорье на высоте не менее 700 метров, что способствует выразительному вкусу и качеству этого заветного молочного продукта.

Также в перечень нематериального культурного наследия Украины входят блюда: