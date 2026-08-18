Всего 75 граммов сахара на 4 банки слив: почему этого действительно достаточно – уникальный рецепт на зиму

Когда начинается сезон слив, сахар в рецептах для консервирования часто измеряется стаканами. Но плоды в сиропе не обязательно должны быть приторно сладкими – для небольшой партии достаточно гораздо меньшего количества.

Такю пропорцію рекомендує Національний центр з питань харчування та збереження продуктів: для приготування дуже легкого сиропу потрібно приблизно 75 грамів цукру на 750 мілілітри води. Этого хватит примерно на четыре полулитровые банки слив, но важно помнить: безопасность заготовки обеспечивает не сахар, а правильная термическая обработка банок. Как приготовить сливы в очень легком сиропе? Время : 1 час

: 1 час Порций: 4 банки по 0,5 литра Ингредиенты:

– 1,8–2 килограмма спелых упругих слив;

– 750 миллилитров воды;

– 75 граммов сахара. Сливы в сахаре такие вкусные / Иллюстративное фото unsplash Приготовление: Выбирайте спелые, хорошо окрашенные, но еще упругие сливы, без гнили и повреждений. Хорошо вымойте плоды и удалите плодоножки. Если консервируете сливы целиком, проколите кожицу вилкой в двух местах, чтобы она меньше трескалась при нагревании. Сорта, у которых косточка легко отделяется, можно разрезать пополам. В кастрюлю налейте 750 миллилитров воды, добавьте 75 граммов сахара и нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения, выложите в него сливы, снова доведите до кипения и проварите 2 минуты. После этого снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте сливы в горячем сиропе на 20–30 минут. Горячие сливы разложите по чистым горячим банкам объемом 0,5 литра и залейте тем же горячим сиропом. До верхнего края банки оставьте примерно 1–1,5 сантиметра свободного пространства. Удалите большие пузырьки воздуха, протрите края банок и закройте подготовленными крышками. Поставьте банки в кастрюлю на решетку или подставку, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала банки, и стерилизуйте после повторного активного закипания примерно 20 минут. После обработки достаньте банки и поставьте вертикально для остывания. Переворачивать их не нужно. Когда банки полностью остынут, проверьте герметичность крышек.