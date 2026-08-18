18 августа, 19:15
Всего 75 граммов сахара на 4 банки слив: почему этого действительно достаточно – уникальный рецепт на зиму
Когда начинается сезон слив, сахар в рецептах для консервирования часто измеряется стаканами. Но плоды в сиропе не обязательно должны быть приторно сладкими – для небольшой партии достаточно гораздо меньшего количества.
Такю пропорцію рекомендує Національний центр з питань харчування та збереження продуктів: для приготування дуже легкого сиропу потрібно приблизно 75 грамів цукру на 750 мілілітри води. Этого хватит примерно на четыре полулитровые банки слив, но важно помнить: безопасность заготовки обеспечивает не сахар, а правильная термическая обработка банок.
Как приготовить сливы в очень легком сиропе?
- Время: 1 час
- Порций: 4 банки по 0,5 литра
Ингредиенты:
– 1,8–2 килограмма спелых упругих слив;
– 750 миллилитров воды;
– 75 граммов сахара.
Приготовление:
- Выбирайте спелые, хорошо окрашенные, но еще упругие сливы, без гнили и повреждений.
- Хорошо вымойте плоды и удалите плодоножки. Если консервируете сливы целиком, проколите кожицу вилкой в двух местах, чтобы она меньше трескалась при нагревании. Сорта, у которых косточка легко отделяется, можно разрезать пополам.
- В кастрюлю налейте 750 миллилитров воды, добавьте 75 граммов сахара и нагревайте, помешивая, пока сахар полностью не растворится. Доведите сироп до кипения, выложите в него сливы, снова доведите до кипения и проварите 2 минуты.
- После этого снимите кастрюлю с огня, накройте крышкой и оставьте сливы в горячем сиропе на 20–30 минут.
- Горячие сливы разложите по чистым горячим банкам объемом 0,5 литра и залейте тем же горячим сиропом. До верхнего края банки оставьте примерно 1–1,5 сантиметра свободного пространства.
- Удалите большие пузырьки воздуха, протрите края банок и закройте подготовленными крышками.
- Поставьте банки в кастрюлю на решетку или подставку, залейте водой так, чтобы она полностью покрывала банки, и стерилизуйте после повторного активного закипания примерно 20 минут.
- После обработки достаньте банки и поставьте вертикально для остывания. Переворачивать их не нужно. Когда банки полностью остынут, проверьте герметичность крышек.