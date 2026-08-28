Как использовать перезрелые огурцы: рецепт от мастера консервирования

Перезрелые огурцы не обязательно выбрасывать в компост. Их можно использовать в качестве основы для зимних заготовок и супов –, и результат вас приятно удивит!

Переросшие огурцы еще могут пригодиться – из них получается зимняя заготовка без капли воды. Оригинальный способ использования таких огурцов описал Receptes lv: жидкость здесь не добавляют вообще, а всю работу выполняют соль и собственный сок овощей.

Когда огурцы переросли, из них все еще можно сделать полезную зимнюю заготовку, это лишь вопрос техники,

– подчеркнула Кристине Мака, опытная консерваторша.

Как готовят переросшие огурцы?

Сначала в банку кладут специи: корень хрена, чеснок, лавровый лист, черный перец горошком и половину соли.

На 1-литровую банку берут 1 столовую ложку соли. Если огурцы квасят в 3-литровой банке, нужно 3 столовые ложки соли, которые делят на две части – по 1,5 столовой ложки.

Далее слоями укладывают тертые переросшие огурцы и целые маленькие огурчики. Между слоями добавляют укроп с соцветиями, не измельчая его, чтобы потом было удобно вынимать.

Последним слоем кладут тертые огурцы, посыпают оставшейся солью, сверху накрывают листом хрена и ставят банки в прохладное место.

Через несколько дней банки проверяют. Если огурцы не дали достаточно сока, доливают еще огуречного сока.

Как использовать зимой?

Зимой маленькие огурчики едят целиком, а тертые добавляют в супы – солянку, харчо или азу.

Обратите внимание! В этом рецепте не используют ни воды, ни рассола – заготовка держится только на соли и собственном соке огурцов.