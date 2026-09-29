Затьмарив навіть "Шубу": знаменитий святковий салат "Багата кума" з простих продуктів

Якщо звичні святкові салати на кшталт "Шуби" чи "Олів’є" вже набридли, салат "Багата кума" стане справжнім відкриттям для святкового столу.

Його головна "фішка" – у вдалому контрасті доступних інгредієнтів. Солодкавість соковитого буряка та свіжої моркви ідеально підкреслюється пікантною кислинкою м'ясистого чорносливу, вершковою ніжністю плавленого сиру та дзвінким хрускотом підсмажених волоських горіхів. Сформований у кулінарному кільці, такий салат виглядає ошатно, розкішно ріжеться на порційні шматочки й виходить напрочуд соковитим, розповідає "Господинька".

Як приготувати салат "Багата кума"?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 6

Інгредієнти:

– 2 варені або запечені буряки;

– 2 свіжі моркви;

– 100 грамів чорносливу без кісточок;

– 140 грамів плавленого сиру;

– 3 варені курячі яйця;

– 100 грамів смажених горіхів;

– 150 грамів майонезу;

– сіль до смаку;

– подрібнені волоські горіхи та свіжі гілочки кропу для декору.

Приготування: