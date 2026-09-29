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29 вересня, 18:20
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Затьмарив навіть "Шубу": знаменитий святковий салат "Багата кума" з простих продуктів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Якщо звичні святкові салати на кшталт "Шуби" чи "Олів’є" вже набридли, салат "Багата кума" стане справжнім відкриттям для святкового столу.

Його головна "фішка" – у вдалому контрасті доступних інгредієнтів. Солодкавість соковитого буряка та свіжої моркви ідеально підкреслюється пікантною кислинкою м'ясистого чорносливу, вершковою ніжністю плавленого сиру та дзвінким хрускотом підсмажених волоських горіхів. Сформований у кулінарному кільці, такий салат виглядає ошатно, розкішно ріжеться на порційні шматочки й виходить напрочуд соковитим, розповідає "Господинька".

Як приготувати салат "Багата кума"? 

  • Час: 20 хвилин
  • Порцій: 6 

Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 2 свіжі моркви;
– 100 грамів чорносливу без кісточок;
– 140 грамів плавленого сиру;
–  3 варені курячі яйця;
– 100 грамів смажених горіхів;
– 150 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
–  подрібнені волоські горіхи та свіжі гілочки кропу для декору. 

Приготування: 

  1. Підготуйте інгредієнти: чорнослив добре промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Свіжу сиру моркву очистіть і натріть на дрібній тертці. З'єднайте натерту моркву з чорносливом, додайте 2 столові ложки майонезу та ретельно перемішайте.
  2. На пласку святкову тарілку встановіть роз'ємне кільце діаметром 20 сантиметрів. Викладіть суміш моркви з чорносливом першим рівним шаром і злегка утрамбуйте лопаткою.
  3. Плавлений сир перед початком готування потримайте 15 – 20 хвилин у морозильній камері (так він не прилипатиме до тертки). Натріть його на середній або дрібній тертці просто поверх морквяного шару та акуратно розрівняйте.
  4. Варені яйця очистіть, натріть на великій тертці, викладіть третім шаром поверх сиру, злегка присоліть за смаком і нанесіть тонку майонезну сіточку.
  5. Волоські горіхи підсушіть на сухій гарячій сковороді до виразного аромату й порубайте ножем або качалкою на невеликі шматочки.
  6. Відварений буряк натріть на великій тертці, додайте до нього подрібнені смажені горіхи, дрібку солі та 2 столові ложки майонезу.
  7. Ретельно вимішайте бурякову масу та викладіть фінальним верхнім шаром поверх яєць, акуратно розгладжуючи поверхню ложкою.
  8. Зверху зробіть акуратну майонезну сіточку, прикрасьте центр і бортики салату рубаними горішками та свіжими гілочками кропу.
  9. Накрийте форму харчовою плівкою та поставте салат у холодильник щонайменше на 4  – 5 годин (ідеально – на ніч), щоб шари добре схопилися й просочилися соками.
  10. Перед самою подачею обережно зніміть кулінарне кільце. Салат триматиме бездоганну круглу форму, а на зрізі вражатиме яскравими соковитими кольорами.

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