Его главная "фишка" – в удачном контрасте доступных ингредиентов. Сладость сочной свеклы и свежей моркови идеально подчеркивается пикантной кислинкой мясистого чернослива, сливочной нежностью плавленного сыра и звонким хрустом поджаренных грецких орехов. Сформованный в кулинарном кольце, такой салат выглядит нарядно, роскошно нарезается на порционные кусочки и получается удивительно сочным, рассказывает "Господинька".
Как приготовить салат "Богатая кума"?
- Время: 20 минут
- Порций: 6
Ингредиенты:
– 2 вареные или запеченные свеклы;
– 2 свежих моркови;
– 100 граммов чернослива без косточек;
– 140 граммов плавленого сыра;
– 3 вареных куриных яйца;
– 100 граммов жареных орехов;
– 150 граммов майонеза;
– соль по вкусу;
– измельченные грецкие орехи и свежие веточки укропа для украшения.
Приготовление:
- Подготовьте ингредиенты: чернослив хорошо промойте, просушите бумажным полотенцем и нарежьте мелкими кубиками. Свежую сырую морковь очистите и натрите на мелкой терке. Смешайте натертую морковь с черносливом, добавьте 2 столовые ложки майонеза и тщательно перемешайте.
- На плоскую праздничную тарелку установите разъемное кольцо диаметром 20 сантиметров. Выложите смесь моркови с черносливом первым ровным слоем и слегка утрамбуйте лопаткой.
- Плавленый сыр перед началом приготовления подержите 15–20 минут в морозильной камере (так он не будет прилипать к терке). Натрите его на средней или мелкой терке прямо поверх морковного слоя и аккуратно разровняйте.
- Вареные яйца очистите, натрите на большой терке, выложите третьим слоем поверх сыра, слегка посолите по вкусу и нанесите тонкую сетку из майонеза.
- Грецкие орехи подсушите на сухой горячей сковороде до появления выраженного аромата и порубите ножом или скалкой на небольшие кусочки.
- Отварную свеклу натрите на большой терке, добавьте к ней измельченные жареные орехи, щепотку соли и 2 столовые ложки майонеза.
- Тщательно перемешайте свекольную массу и выложите ее в качестве последнего верхнего слоя поверх яиц, аккуратно разглаживая поверхность ложкой.
- Сверху нанесите аккуратную майонезную сетку, украсьте центр и бортики салата рублеными орешками и свежими веточками укропа.
- Накройте форму пищевой пленкой и поставьте салат в холодильник как минимум на 4 – 5 часов (идеально – на ночь), чтобы слои хорошо скрепились и пропитались соками.
- Перед самой подачей осторожно снимите кулинарное кольцо. Салат сохранит безупречную круглую форму, а на срезе будет поражать яркими сочными цветами.