Його головна "фішка" – у вдалому контрасті доступних інгредієнтів. Солодкавість соковитого буряка та свіжої моркви ідеально підкреслюється пікантною кислинкою м'ясистого чорносливу, вершковою ніжністю плавленого сиру та дзвінким хрускотом підсмажених волоських горіхів. Сформований у кулінарному кільці, такий салат виглядає ошатно, розкішно ріжеться на порційні шматочки й виходить напрочуд соковитим, розповідає "Господинька".
Як приготувати салат "Багата кума"?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 6
Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 2 свіжі моркви;
– 100 грамів чорносливу без кісточок;
– 140 грамів плавленого сиру;
– 3 варені курячі яйця;
– 100 грамів смажених горіхів;
– 150 грамів майонезу;
– сіль до смаку;
– подрібнені волоські горіхи та свіжі гілочки кропу для декору.
Приготування:
- Підготуйте інгредієнти: чорнослив добре промийте, обсушіть паперовим рушником і наріжте дрібними кубиками. Свіжу сиру моркву очистіть і натріть на дрібній тертці. З'єднайте натерту моркву з чорносливом, додайте 2 столові ложки майонезу та ретельно перемішайте.
- На пласку святкову тарілку встановіть роз'ємне кільце діаметром 20 сантиметрів. Викладіть суміш моркви з чорносливом першим рівним шаром і злегка утрамбуйте лопаткою.
- Плавлений сир перед початком готування потримайте 15 – 20 хвилин у морозильній камері (так він не прилипатиме до тертки). Натріть його на середній або дрібній тертці просто поверх морквяного шару та акуратно розрівняйте.
- Варені яйця очистіть, натріть на великій тертці, викладіть третім шаром поверх сиру, злегка присоліть за смаком і нанесіть тонку майонезну сіточку.
- Волоські горіхи підсушіть на сухій гарячій сковороді до виразного аромату й порубайте ножем або качалкою на невеликі шматочки.
- Відварений буряк натріть на великій тертці, додайте до нього подрібнені смажені горіхи, дрібку солі та 2 столові ложки майонезу.
- Ретельно вимішайте бурякову масу та викладіть фінальним верхнім шаром поверх яєць, акуратно розгладжуючи поверхню ложкою.
- Зверху зробіть акуратну майонезну сіточку, прикрасьте центр і бортики салату рубаними горішками та свіжими гілочками кропу.
- Накрийте форму харчовою плівкою та поставте салат у холодильник щонайменше на 4 – 5 годин (ідеально – на ніч), щоб шари добре схопилися й просочилися соками.
- Перед самою подачею обережно зніміть кулінарне кільце. Салат триматиме бездоганну круглу форму, а на зрізі вражатиме яскравими соковитими кольорами.