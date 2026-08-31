31 серпня, 11:16
Забудьте про звичайний вінегрет: ніжний і пікантний салат із буряка за копійки
Прості й доступні інгредієнти здатні перетворитися на справжній кулінарний шедевр. Треба лише поєднати солодкуватий варений буряк із хрусткими солоними огірками, золотавою пасерованою цибулею та ніжними яєчними млинцями.
Салат виходить дуже ситним, із приємною текстурою та збалансованим смаком. Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для вечері.
Як приготувати пікантний салат з буряка?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 2 солоні або квашені огірки;
– 2 яйця;
– 2 – 3 столові ложки молока;
– 1 цибуля;
– рослинна олія для смаження;
– 2 – 3 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У невеликій мисці з'єднайте сирі яйця з молоком і дрібкою солі, збийте масу вінчиком або виделкою до однорідності.
- Розігрійте сковороду з кількома краплями олії та посмажте тонкі яєчні млинці з обох боків до легкого рум'янцю, після чого зніміть їх і дайте повністю охолонути.
- Очистіть ріпчасту цибулю, наріжте її дрібними кубиками й обсмажте на сковороді до м'якості та красивого золотистого кольору.
- Остиглі яєчні млинці скрутіть у рулетики та наріжте тонкою соломкою або смужками.
- Варений буряк і солоні огірки очистіть від зайвої вологи та наріжте акуратними невеликими кубиками.
- У глибокому салатнику з'єднайте всі підготовлені інгредієнти: буряк, огірки, млинцеву соломку та обсмажену цибулю.
- Додайте майонез, поперчіть, спробуйте та за потреби досоліть салат, після чого ретельно перемішайте.
- Поставте страву в холодильник на 15 – 20 хвилин для охолодження та насичення смаків перед подачею до столу.