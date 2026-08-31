Забудьте про звичайний вінегрет: ніжний і пікантний салат із буряка за копійки

Прості й доступні інгредієнти здатні перетворитися на справжній кулінарний шедевр. Треба лише поєднати солодкуватий варений буряк із хрусткими солоними огірками, золотавою пасерованою цибулею та ніжними яєчними млинцями.

Салат виходить дуже ситним, із приємною текстурою та збалансованим смаком. Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для вечері.

Як приготувати пікантний салат з буряка?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені або запечені буряки;

– 2 солоні або квашені огірки;

– 2 яйця;

– 2 – 3 столові ложки молока;

– 1 цибуля;

– рослинна олія для смаження;

– 2 – 3 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);

– сіль та перець до смаку.

Приготування: