Салат виходить дуже ситним, із приємною текстурою та збалансованим смаком. Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для вечері.

Як приготувати пікантний салат з буряка?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 варені або запечені буряки;

– 2 солоні або квашені огірки;

– 2 яйця;

– 2 – 3 столові ложки молока;

– 1 цибуля;

– рослинна олія для смаження;

– 2 – 3 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);

– сіль та перець до смаку.

Приготування: