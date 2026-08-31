Салат виходить дуже ситним, із приємною текстурою та збалансованим смаком. Він ідеально підходить як для повсякденного обіду, так і для вечері.
Як приготувати пікантний салат з буряка?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 варені або запечені буряки;
– 2 солоні або квашені огірки;
– 2 яйця;
– 2 – 3 столові ложки молока;
– 1 цибуля;
– рослинна олія для смаження;
– 2 – 3 столові ложки майонезу (або сметани з гірчицею);
– сіль та перець до смаку.
Приготування:
- У невеликій мисці з'єднайте сирі яйця з молоком і дрібкою солі, збийте масу вінчиком або виделкою до однорідності.
- Розігрійте сковороду з кількома краплями олії та посмажте тонкі яєчні млинці з обох боків до легкого рум'янцю, після чого зніміть їх і дайте повністю охолонути.
- Очистіть ріпчасту цибулю, наріжте її дрібними кубиками й обсмажте на сковороді до м'якості та красивого золотистого кольору.
- Остиглі яєчні млинці скрутіть у рулетики та наріжте тонкою соломкою або смужками.
- Варений буряк і солоні огірки очистіть від зайвої вологи та наріжте акуратними невеликими кубиками.
- У глибокому салатнику з'єднайте всі підготовлені інгредієнти: буряк, огірки, млинцеву соломку та обсмажену цибулю.
- Додайте майонез, поперчіть, спробуйте та за потреби досоліть салат, після чого ретельно перемішайте.
- Поставте страву в холодильник на 15 – 20 хвилин для охолодження та насичення смаків перед подачею до столу.