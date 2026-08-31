Салат получается очень сытным, с приятной текстурой и сбалансированным вкусом. Он идеально подходит как для повседневного обеда, так и для ужина.
Как приготовить пикантный салат из свеклы?
- Время: 15 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 вареных или запеченных свеклы;
– 2 соленых или маринованных огурца;
– 2 яйца;
– 2–3 столовые ложки молока;
– 1 луковица;
– растительное масло для жарки;
– 2–3 столовые ложки майонеза (или сметаны с горчицей);
– соль и перец по вкусу.
Приготовление:
- В небольшой миске смешайте сырые яйца с молоком и щепоткой соли, взбейте массу венчиком или вилкой до однородности.
- Разогрейте сковороду с несколькими каплями масла и пожарьте тонкие яичные блинчики с обеих сторон до легкого румяного цвета, после чего снимите их и дайте полностью остыть.
- Очистите репчатый лук, нарежьте его мелкими кубиками и обжарьте на сковороде до мягкости и красивого золотистого цвета.
- Остывшие яичные блинчики сверните в рулетики и нарежьте тонкой соломкой или полосками.
- Вареную свеклу и соленые огурцы очистите от лишней влаги и нарежьте аккуратными небольшими кубиками.
- В глубокой салатнице смешайте все подготовленные ингредиенты: свеклу, огурцы, блинную соломку и обжаренный лук.
- Добавьте майонез, поперчите, попробуйте и, при необходимости, досолите салат, после чего тщательно перемешайте.
- Поставьте блюдо в холодильник на 15–20 минут для охлаждения и насыщения вкусов перед подачей на стол.