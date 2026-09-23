Готуйте відрами – і все одно мало: копійчаний салат із буряка, який родина змітає за секунди
Звичайний відварений буряк здатен стати основою справжнього кулінарного шедевра, якщо правильно підібрати до нього компанію та соус.
Цей салат недаремно називають справжньою знахідкою: поєднання солодкуватого коренеплоду, ніжного яйця, пікантного хрусткого огірочка та виразної часникової нотки створює гармонійний, насичений смак. Головна "родзинка" страви — легка та оксамитова домашня заправка на молоці та олії, яка збивається блендером за одну хвилину й дає фору будь-якому покупному соусу.
Як зробити смачний салат з буряка?
- Час: 10 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 – 3 відварені або запечені буряки;
– 3 – 4 яйця;
– 2 – 3 маринованих огірки;
– 2 – 3 зубчики часнику;
– сіль та перець до смаку;
соус:
– 50 мілілітрів молока;
– 100 мілілітрів рафінованої олії;
– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;
– 1 столова ложка лимонного соку;
– дрібка сушеного часнику;
– сіль до смаку.
Приготування:
- Відварений або запечений до м'якості буряк повністю охолодіть, очистіть від шкірки та натріть на великій тертці, після чого за необхідності злегка відіжміть руками надлишок соку, щоб страва не перетворилася на рідку масу.
- Курячі яйця зваріть круто протягом 9 – 10 хвилин, швидко охолодіть у крижаній воді, звільніть від шкаралупи та натріть на великій або середній тертці.
- Мариновані або квашені хрусткі огірки наріжте акуратною тонкою соломкою та за потреби злегка промокніть паперовим рушником від надлишкового розсолу.
- Зубчики свіжого часнику очистіть і пропустіть через спеціальний прес або натріть на найдрібнішій тертці.
- Усі підготовлені подрібнені інгредієнти – буряк, яйця, огірки та свіжий часник – перекладіть у простору глибоку салатницю.
- Для приготування ніжного кремового соусу у високу вузьку чашу блендера влийте 50 мілілітрів молока молока та 100 мілілітрів олії кімнатної температури, додайте сіль, гірчицю, свіжовичавлений лимонний сік і сушений часник.
- Опустіть занурювальний блендер на саме дно чаші й збивайте масу на максимальних обертах не зрушуючи прилад перші 10 секунд, після чого повільно піднімайте його вгору-вниз до утворення густої білосніжної шовковистої емульсії.
- Додайте приготовлений домашній соус до овочів у салатницю, за бажанням всипте дрібку свіжомеленого чорного перцю, скоригуйте рівень солі та ретельно перемішайте ложкою, аби всі компоненти рівномірно з'єдналися між собою.
- Поставте готовий салат у холодильник на 10 – 15 хвилин, щоб аромати сплелися воєдино, після чого подавайте до столу як універсальну закуску або доповнення до м'ясних і картопляних гарнірів.