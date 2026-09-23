Этот салат не зря называют настоящей находкой: сочетание сладковатого корнеплода, нежного яйца, пикантного хрустящего огурчика и яркой чесночной нотки создает гармоничный, насыщенный вкус. Главная "изюминка" блюда – легкая и бархатистая домашняя заправка на молоке и масле, которая взбивается блендером за одну минуту и не уступает ни одному покупному соусу.

Как приготовить вкусный салат из свеклы?

Время : 10 минут

: 10 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 2 – 3 отварных или запеченных свеклы;

– 3 – 4 яйца;

– 2 – 3 маринованных огурца;

– 2 – 3 зубчика чеснока;

– соль и перец по вкусу;

соус:

– 50 миллилитров молока;

– 100 миллилитров рафинированного масла;

– 1 чайная ложка дижонской горчицы;

– 1 столовая ложка лимонного сока;

– щепотка сушеного чеснока;

– соль по вкусу.

Приготовление: