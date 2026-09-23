Цей салат недаремно називають справжньою знахідкою: поєднання солодкуватого коренеплоду, ніжного яйця, пікантного хрусткого огірочка та виразної часникової нотки створює гармонійний, насичений смак. Головна "родзинка" страви — легка та оксамитова домашня заправка на молоці та олії, яка збивається блендером за одну хвилину й дає фору будь-якому покупному соусу.

Як зробити смачний салат з буряка?

Час : 10 хвилин

: 10 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 – 3 відварені або запечені буряки;

– 3 – 4 яйця;

– 2 – 3 маринованих огірки;

– 2 – 3 зубчики часнику;

– сіль та перець до смаку;

соус:

– 50 мілілітрів молока;

– 100 мілілітрів рафінованої олії;

– 1 чайна ложка діжонської гірчиці;

– 1 столова ложка лимонного соку;

– дрібка сушеного часнику;

– сіль до смаку.

Приготування: