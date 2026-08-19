Куди подіти врожай кабачків: приготуйте цей соковитий салат із печерицями на зиму

Переважно кабачки асоціюються з швидкими літніми стравами, але з них можна зробити й закуску на холодний сезон. У цьому рецепті вони поєднуються з шампіньйонами, морквою, цибулею та соусом сацебелі.

Коли кабачки вродили щедріше, ніж планувалося, найпростіше рішення – не роздавати їх, а закрити на зиму разом із грибами. У цьому рецепті кабачки поєднуються із шампіньйонами, морквою, цибулею та сацебелі, розповідає Styler. У таку закуску краще не різати овочі надто дрібно – великі шматочки роблять її смачнішою й апетитнішою. Як заготувати кабачки? Час: близько 30 хвилин

близько 30 хвилин Порцій: не вказано Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 500 грамів печериць;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– кілька зубчиків часнику;

– олія для смаження;

– соус сацебелі;

– цукор;

– сіль;

– оцет. Приготування: Підготуйте овочі: цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці. Кабачки поріжте великими кубиками, а шампіньйони – великими шматочками. Добре розігрійте масло в каструлі, додайте цибулю й готуйте приблизно 2 хвилини, поки вона не стане прозорою. Додайте моркву, перемішайте з цибулею й смажте ще 2 хвилини. Покладіть шампіньйони, перемішайте й готуйте близько 10 хвилин. Додайте кабачки, всипте цукор і сіль, покладіть подрібнений часник та соус сацебелі. Усе добре перемішайте й тушкуйте ще приблизно 10 хвилин. Влийте уксус, перемішайте й залиште салат на вогні ще на 5 хвилин. Розкладіть готову закуску в чисті підготовлені банки та щільно закрийте кришками. Переверніть банки, укутайте їх і залиште до повного охолодження. Після цього консервацію можна перенести на зберігання.