19 серпня, 10:49
Куди подіти врожай кабачків: приготуйте цей соковитий салат із печерицями на зиму
Переважно кабачки асоціюються з швидкими літніми стравами, але з них можна зробити й закуску на холодний сезон. У цьому рецепті вони поєднуються з шампіньйонами, морквою, цибулею та соусом сацебелі.
Коли кабачки вродили щедріше, ніж планувалося, найпростіше рішення – не роздавати їх, а закрити на зиму разом із грибами. У цьому рецепті кабачки поєднуються із шампіньйонами, морквою, цибулею та сацебелі, розповідає Styler. У таку закуску краще не різати овочі надто дрібно – великі шматочки роблять її смачнішою й апетитнішою.
Як заготувати кабачки?
- Час: близько 30 хвилин
- Порцій: не вказано
Інгредієнти:
– 1 кілограм кабачків;
– 500 грамів печериць;
– 2 цибулі;
– 2 моркви;
– кілька зубчиків часнику;
– олія для смаження;
– соус сацебелі;
– цукор;
– сіль;
– оцет.
Приготування:
- Підготуйте овочі: цибулю наріжте півкільцями, моркву натріть на великій тертці. Кабачки поріжте великими кубиками, а шампіньйони – великими шматочками.
- Добре розігрійте масло в каструлі, додайте цибулю й готуйте приблизно 2 хвилини, поки вона не стане прозорою.
- Додайте моркву, перемішайте з цибулею й смажте ще 2 хвилини.
- Покладіть шампіньйони, перемішайте й готуйте близько 10 хвилин.
- Додайте кабачки, всипте цукор і сіль, покладіть подрібнений часник та соус сацебелі. Усе добре перемішайте й тушкуйте ще приблизно 10 хвилин.
- Влийте уксус, перемішайте й залиште салат на вогні ще на 5 хвилин.
- Розкладіть готову закуску в чисті підготовлені банки та щільно закрийте кришками.
- Переверніть банки, укутайте їх і залиште до повного охолодження. Після цього консервацію можна перенести на зберігання.