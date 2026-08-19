Коли кабачки вродили щедріше, ніж планувалося, найпростіше рішення – не роздавати їх, а закрити на зиму разом із грибами. У цьому рецепті кабачки поєднуються із шампіньйонами, морквою, цибулею та сацебелі, розповідає Styler. У таку закуску краще не різати овочі надто дрібно – великі шматочки роблять її смачнішою й апетитнішою.

Як заготувати кабачки?

Час: близько 30 хвилин

близько 30 хвилин Порцій: не вказано

Інгредієнти:

– 1 кілограм кабачків;

– 500 грамів печериць;

– 2 цибулі;

– 2 моркви;

– кілька зубчиків часнику;

– олія для смаження;

– соус сацебелі;

– цукор;

– сіль;

– оцет.

Приготування: