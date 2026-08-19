Когда урожай кабачков оказался щедрее, чем планировалось, самое простое решение – не раздавать их, а заготовить на зиму вместе с грибами. В этом рецепте кабачки сочетаются с шампиньонами, морковью, луком и сацебели, рассказывает Styler. Для такой закуски лучше не резать овощи слишком мелко – большие кусочки делают ее вкуснее и аппетитнее.
Как заготовить кабачки?
- Время: около 30 минут
- Порций: не указано
Ингредиенты:
– 1 килограмм кабачков;
– 500 граммов шампиньонов;
– 2 луковицы;
– 2 моркови;
– несколько зубчиков чеснока;
– масло для жарки;
– соус сацебели;
– сахар;
– соль;
– уксус.
Приготовление:
- Подготовьте овощи: лук нарежьте полукольцами, морковь натрите на большой терке. Кабачки порежьте большими кубиками, а шампиньоны – большими кусочками.
- Хорошо разогрейте масло в кастрюле, добавьте лук и готовьте примерно 2 минуты, пока он не станет прозрачным.
- Добавьте морковь, перемешайте с луком и жарьте еще 2 минуты.
- Добавьте шампиньоны, перемешайте и готовьте около 10 минут.
- Добавьте кабачки, всыпьте сахар и соль, положите измельченный чеснок и соус сацебели. Все хорошо перемешайте и тушите еще примерно 10 минут.
- Влейте уксус, перемешайте и оставьте салат на огне еще на 5 минут.
- Разложите готовую закуску по чистым подготовленным банкам и плотно закройте крышками.
- Переверните банки, укутайте их и оставьте до полного остывания. После этого консервацию можно перенести на хранение.