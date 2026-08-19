Когда урожай кабачков оказался щедрее, чем планировалось, самое простое решение – не раздавать их, а заготовить на зиму вместе с грибами. В этом рецепте кабачки сочетаются с шампиньонами, морковью, луком и сацебели, рассказывает Styler. Для такой закуски лучше не резать овощи слишком мелко – большие кусочки делают ее вкуснее и аппетитнее.

Как заготовить кабачки?

Время: около 30 минут

около 30 минут Порций: не указано

Ингредиенты:

– 1 килограмм кабачков;

– 500 граммов шампиньонов;

– 2 луковицы;

– 2 моркови;

– несколько зубчиков чеснока;

– масло для жарки;

– соус сацебели;

– сахар;

– соль;

– уксус.

Приготовление: