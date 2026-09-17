17 вересня, 21:20
Він затьмарить "Олів'є" та "Цезар": вишуканий салат із куркою та виноградом лише з 4 продуктів
Для приготування вишуканого салату інколи треба лише декілька інгредієнтів. Головне – гармонійно поєднати смаки та легко підкреслити їх заправкою.
Поєднання ніжного курячого м'яса, пікантного сиру та солодкого винограду вже давно визнано класикою святкових закусок, проте саме форма нарізки задає тон усій страві. Коли всі основні компоненти подрібнені однаковими акуратними кубиками без використання тертки, салат набуває особливої ресторанної фактури, розповідає TikTok "Юля. Смачно тут".
Як приготувати салат з куркою та виноградом?
- Час: 20 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 1 куряче філе відварене;
– 200 грамів твердого сиру;
– 300 грамів винограду без кісточок;
– 1 – 2 зубчики часнику;
– 2 – 3 столові ложки майонезу;
– сіль та перець до смаку.
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Приготування:
- Заздалегідь відварене в підсоленій воді й повністю охолоджене куряче філе наріжте охайними кубиками середнього розміру, намагаючись робити шматочки однаковими для гарної подачі.
- Твердий сир із вираженим вершковим смаком наріжте такими ж рівними кубиками, як і м'ясо – саме завдяки цьому текстура салату вийде цілісною, пружною та без зайвої водянистості.
- Промитий і ретельно обсушений виноград наріжте великими кубиками або акуратними половинками за розміром сиру та птиці, щоб ягоди віддавали свій сік безпосередньо під час куштування.
- Зубчики часнику очистьте, пропустіть через прес і змішайте в окремому соуснику з якісним майонезом, регулюючи гостроту заправки на свій смак.
- У глибокій мисці з'єднайте нарізану кубиками курку, твердий сир і шматочки винограду, додайте дрібку солі, заправте часниковим майонезом і делікатно перемішайте лопаткою знизу вгору.
- Перекладіть готову страву в презентабельний скляний салатник, при бажанні прикрасьте кількома цілими ягідками винограду чи гілочкою свіжої зелені й дайте постояти в холодильнику буквально 15 хвилин для повного поєднання смаків.