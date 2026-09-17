Сочетание нежного куриного мяса, пикантного сыра и сладкого винограда уже давно считается классикой праздничных закусок, однако однако именно форма нарезки задает тон всему блюду. Когда все основные компоненты нарезаны одинаковыми аккуратными кубиками без использования терки, салат приобретает особую ресторанную текстуру, рассказывает TikTok-канал "Юля. Вкусно здесь".

Как приготовить салат с курицей и виноградом?

Время : 20 минут

: 20 минут Порций: 4

Ингредиенты:

– 1 отварное куриное филе;

– 200 граммов твердого сыра;

– 300 граммов винограда без косточек;

– 1 – 2 зубчика чеснока;

– 2 – 3 столовые ложки майонеза;

– соль и перец по вкусу.

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Приготовление: