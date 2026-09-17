Поєднання ніжного курячого м'яса, пікантного сиру та солодкого винограду вже давно визнано класикою святкових закусок, проте саме форма нарізки задає тон усій страві. Коли всі основні компоненти подрібнені однаковими акуратними кубиками без використання тертки, салат набуває особливої ресторанної фактури, розповідає TikTok "Юля. Смачно тут".

Як приготувати салат з куркою та виноградом?

Час : 20 хвилин

: 20 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 1 куряче філе відварене;

– 200 грамів твердого сиру;

– 300 грамів винограду без кісточок;

– 1 – 2 зубчики часнику;

– 2 – 3 столові ложки майонезу;

– сіль та перець до смаку.

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Приготування: