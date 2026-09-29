Новини Смачно Салати і закуски Бюджетний і швидкий салат "Копійка": як приготувати щоденну закуску з простих продуктів
29 вересня, 15:30
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Бюджетний і швидкий салат "Копійка": як приготувати щоденну закуску з простих продуктів

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат із моркви, яєць і сиру може здатися надто простим, але саме в цьому його сила. Він готується швидко, добре насичує і не вимагає складних продуктів.

Салат із моркви, яєць і сиру справді готується за лічені хвилини, але виходить ситним і дуже домашнім. У цьому рецепті все тримається на простих продуктах і вдалій комбінації смаків: ніжні яйця, твердий сир, трохи часнику, майонез і свіжа петрушка.

Як приготувати салат "Копійка"? 

  • Час: 5 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 5 варених яєць;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез до смаку;
– сіль до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– петрушка до смаку. 

Приготування:

  1. Натріть моркву, варені яйця та твердий сир на крупній тертці.
  2. Посоліть салат на смак.
  3. Заправте майонезом. За бажанням його можна додати більше – тоді салат буде соковитішим.
  4. Додайте подрібнену петрушку для свіжості та аромату.
  5. Добре перемішайте й одразу подавайте до столу: довго настоювати не потрібно, бо майонез швидко просочує інгредієнти.

Цей салат працює саме завдяки простоті. Морква додає легку солодкість і хрумкість, яйця роблять смак м’якшим, а сир надає страві ситності.

Ще один плюс – швидкість. Усе вже готове або майже готове, тож така закуска виручає у будні, коли хочеться чогось домашнього без зайвого клопоту.

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