Бюджетний і швидкий салат "Копійка": як приготувати щоденну закуску з простих продуктів
Салат із моркви, яєць і сиру може здатися надто простим, але саме в цьому його сила. Він готується швидко, добре насичує і не вимагає складних продуктів.
Салат із моркви, яєць і сиру справді готується за лічені хвилини, але виходить ситним і дуже домашнім. У цьому рецепті все тримається на простих продуктах і вдалій комбінації смаків: ніжні яйця, твердий сир, трохи часнику, майонез і свіжа петрушка.
Як приготувати салат "Копійка"?
- Час: 5 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– 2 моркви;
– 5 варених яєць;
– 150 грамів твердого сиру;
– майонез до смаку;
– сіль до смаку;
– 4 зубчики часнику;
– петрушка до смаку.
Приготування:
- Натріть моркву, варені яйця та твердий сир на крупній тертці.
- Посоліть салат на смак.
- Заправте майонезом. За бажанням його можна додати більше – тоді салат буде соковитішим.
- Додайте подрібнену петрушку для свіжості та аромату.
- Добре перемішайте й одразу подавайте до столу: довго настоювати не потрібно, бо майонез швидко просочує інгредієнти.
Цей салат працює саме завдяки простоті. Морква додає легку солодкість і хрумкість, яйця роблять смак м’якшим, а сир надає страві ситності.
Ще один плюс – швидкість. Усе вже готове або майже готове, тож така закуска виручає у будні, коли хочеться чогось домашнього без зайвого клопоту.