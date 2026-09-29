Салат из моркови, яиц и сыра действительно готовится за считанные минуты, но получается сытным и очень домашним. В этом рецепте все держится на простых продуктах и удачном сочетании вкусов: нежные яйца, твердый сыр, немного чеснока, майонез и свежая петрушка.
Как приготовить салат "Копейка"?
- Время: 5 минут
- Порций: 4
Ингредиенты:
– 2 моркови;
– 5 вареных яиц;
– 150 грамм твердого сыра;
– майонез по вкусу;
– соль по вкусу;
– 4 зубчика чеснока;
– петрушка по вкусу.
Приготовление:
- Натрите морковь, вареные яйца и твердый сыр на крупной терке.
- Посолите салат по вкусу.
- Заправьте майонезом. По желанию его можно добавить больше – тогда салат будет сочнее.
- Добавьте измельченную петрушку для свежести и аромата.
- Хорошо перемешайте и сразу подавайте к столу: долго настаивать не нужно, так как майонез быстро пропитывает ингредиенты.
Этот салат хорош именно благодаря своей простоте. Морковь придает легкую сладость и хрусткость, яйца смягчают вкус, а сыр делает блюдо сытным.
Еще один плюс – скорость. Все уже готово или почти готово, поэтому такая закуска выручает в будни, когда хочется чего-то домашнего без лишних хлопот.