Салат із моркви, яєць і сиру справді готується за лічені хвилини, але виходить ситним і дуже домашнім. У цьому рецепті все тримається на простих продуктах і вдалій комбінації смаків: ніжні яйця, твердий сир, трохи часнику, майонез і свіжа петрушка.

Як приготувати салат "Копійка"?

Час : 5 хвилин

: 5 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– 2 моркви;

– 5 варених яєць;

– 150 грамів твердого сиру;

– майонез до смаку;

– сіль до смаку;

– 4 зубчики часнику;

– петрушка до смаку.

Приготування:

Натріть моркву, варені яйця та твердий сир на крупній тертці. Посоліть салат на смак. Заправте майонезом. За бажанням його можна додати більше – тоді салат буде соковитішим. Додайте подрібнену петрушку для свіжості та аромату. Добре перемішайте й одразу подавайте до столу: довго настоювати не потрібно, бо майонез швидко просочує інгредієнти.

Цей салат працює саме завдяки простоті. Морква додає легку солодкість і хрумкість, яйця роблять смак м’якшим, а сир надає страві ситності.

Ще один плюс – швидкість. Усе вже готове або майже готове, тож така закуска виручає у будні, коли хочеться чогось домашнього без зайвого клопоту.