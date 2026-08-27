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27 серпня, 06:05
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Салат із персиками та беконом: як солодкий фрукт, солоний бекон і гостра заправка працюють разом

Лілія Імбіровська-Сиваківська

Салат із персиками та беконом легко збирається з кількох простих складників, а всю смакову магію тут робить заправка на основі двох видів гірчиці, меду та оливкової олії.

Персик у салаті – це не лише про літо й соковитість, а й про контраст, який особливо добре працює поруч із беконом і сиром з блакитною пліснявою, розповідає інстаграм zoshyt.receptiv.

Як приготувати літній салат з персиком? 

  • Час: 15 хвилин
  • Порцій: 4

Інгредієнти: 
– мікс салату; 
– помідори чері; 
– бекон; 
– персики; 
– сир з блакитною пліснявою;
заправка: 
– 50 грамів американської гірчиці; 
– 50 грамів французької гірчиці; 
– 50 грамів рідкого меду; 
– 100 мілілітрів оливкової олії; 
– 2 чайні ложки лимонного соку; 
– сіль до смаку. 

Цей салат вам вразить: дивіться відео 

Приготування: 

  1. Підготуйте мікс салату, помідори чері, бекон, персики та сир з блакитною пліснявою.
  2. Змішайте американську й французьку гірчицю, мед, оливкову олію, лимонний сік і сіль. Це й буде заправка.
  3. Зберіть салат у мисці або на тарілці, додайте заправку та одразу подавайте.

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