Салат із персиками та беконом: як солодкий фрукт, солоний бекон і гостра заправка працюють разом

Салат із персиками та беконом легко збирається з кількох простих складників, а всю смакову магію тут робить заправка на основі двох видів гірчиці, меду та оливкової олії.

Персик у салаті – це не лише про літо й соковитість, а й про контраст, який особливо добре працює поруч із беконом і сиром з блакитною пліснявою, розповідає інстаграм zoshyt.receptiv. Як приготувати літній салат з персиком? Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4 Інгредієнти:

– мікс салату;

– помідори чері;

– бекон;

– персики;

– сир з блакитною пліснявою;

заправка:

– 50 грамів американської гірчиці;

– 50 грамів французької гірчиці;

– 50 грамів рідкого меду;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– сіль до смаку. Цей салат вам вразить: дивіться відео Приготування: Підготуйте мікс салату, помідори чері, бекон, персики та сир з блакитною пліснявою. Змішайте американську й французьку гірчицю, мед, оливкову олію, лимонний сік і сіль. Це й буде заправка. Зберіть салат у мисці або на тарілці, додайте заправку та одразу подавайте.