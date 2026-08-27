Персик у салаті – це не лише про літо й соковитість, а й про контраст, який особливо добре працює поруч із беконом і сиром з блакитною пліснявою, розповідає інстаграм zoshyt.receptiv.
Як приготувати літній салат з персиком?
- Час: 15 хвилин
- Порцій: 4
Інгредієнти:
– мікс салату;
– помідори чері;
– бекон;
– персики;
– сир з блакитною пліснявою;
заправка:
– 50 грамів американської гірчиці;
– 50 грамів французької гірчиці;
– 50 грамів рідкого меду;
– 100 мілілітрів оливкової олії;
– 2 чайні ложки лимонного соку;
– сіль до смаку.
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Приготування:Якщо Telegram заблокують Не губіть 24 Канал – підписуйтеся на нас у WhatsApp
- Підготуйте мікс салату, помідори чері, бекон, персики та сир з блакитною пліснявою.
- Змішайте американську й французьку гірчицю, мед, оливкову олію, лимонний сік і сіль. Це й буде заправка.
- Зберіть салат у мисці або на тарілці, додайте заправку та одразу подавайте.