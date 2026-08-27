Персик у салаті – це не лише про літо й соковитість, а й про контраст, який особливо добре працює поруч із беконом і сиром з блакитною пліснявою, розповідає інстаграм zoshyt.receptiv.

Як приготувати літній салат з персиком?

Час : 15 хвилин

: 15 хвилин Порцій: 4

Інгредієнти:

– мікс салату;

– помідори чері;

– бекон;

– персики;

– сир з блакитною пліснявою;

заправка:

– 50 грамів американської гірчиці;

– 50 грамів французької гірчиці;

– 50 грамів рідкого меду;

– 100 мілілітрів оливкової олії;

– 2 чайні ложки лимонного соку;

– сіль до смаку.

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Приготування: